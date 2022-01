Za Meat Loafa je bil usoden koronavirus

Danes je javnost šokirala vest, da je v 75-letu starosti umrl legendarni pevec Meat Loaf. Marvin Lee Aday je umrl v naročju svoje žene, ob njem pa sta bili tudi hčerki. Če dopoldan vzrok smrti še ni bil znan, je zdaj jasno, da je zvezdnik umrl za posledicami covida.

Da je vse skupaj še bolj tragično, je bil Meat Loaf eden tistih, ki je nasprotoval ukrepom za zajezitev širjenja virusa sars-cov-2. V Iintervjuju pred petimi meseci je dejal, da ga je na smrt strah covida, a da ne želi biti nadzorovan. Prepričan je bil, da so ukrepi in zaustavitev politično obvladovanje in nadziranje državljanov. Svoje mnenje je imel tudi o zaščitnih maskah, te po njegovem niso naredile veliko za zaščito posameznika. Na vprašanje, ali je cepljen, ni želel odgovoriti. Meat Loaf je bil astmatik, med panedmijo pa so ga pestile številne zdravstvene težave.