Za mamo pravi, da je bila najbolj zlobna na svetu

15 je bil star, ko so se starši ločili.

Hiša duhov

Šolo je obesil na klin, ker je želel postati glasbenik. FOTO: Sipa/x17online.com

Zvezdnikovo otroštvo ni bilo srečno. FOTO: John Gress/Reuters

Mamo Betty Sue je sicer spoštoval, a hkrati priznava, da je bila zlobna. FOTO: 221jc Wenn/cortes

Ločitvena drama med hollywoodskim megazvezdnikomin, katerih zakonska idila se je 2016. razblinila po le enem letu, ne polni zgolj naslovnic tabloidov preteklih pet let, vzbudila je tudi pozornost filmarja, ki bo njuno žolčno vojno, polno medsebojnega obtoževanja in blatenja, za televizijski program Discovery+ prenesel še v format dokuserije. Zavoljo projekta se je zakopal globoko v kupe sodnih dokumentov in medijskega pisanja ter naletel tudi na do zdaj zapečatene ločitvene papirje igralčevih staršev, ki razkrivajo, da so ga ti zapustili in prepustili samemu sebi že v najbolj občutljivih najstniških letih. »Žena potrjuje, da je njun mladoletni otrokv celoti emancipiran in se sam preživlja,« je Baressi odpihnil prah z listin iz leta 1981, ki pripovedujejo tudi tisti delček zgodbe zvezdnikovega otroštva, o katerem sam ni nikoli spregovoril.Johnny je v preteklosti že nekajkrat odškrtnil vrata v svojo mladost, ko mu ni bilo z rožicami postlano. Star je bil namreč komaj 11 let, ko se je že dobro seznanil z najrazličnejšimi omamnimi substancami. Pri 16 letih je zaradi želje po glasbeni karieri šolo obesil na klin in začel leta 1980 brenkati na kitaro v skupini The Kids, zaradi česar se je tudi preselil v Los Angeles, kjer pa je prej životaril kot živel, saj mu je streho dajal zgolj avto. A se mu je štiri leta pozneje sreča vendar nasmehnila, ko je spoznalin je dobil svojo prvo filmsko vlogico v srhljivki Mora v Ulici brestov. Ta grobi oris Deppove mladosti je znan, saj jo je po delčkih v različnih intervjujih razkril kar sam. Zdaj pa je postalo jasno, da je marsikaj povezano s težavami, ki so pestile njegovo družino. Star je bil namreč 15 let, ko sta se njegova mamain očerazšla, v tri leta pozneje podpisanih ločitvenih papirjih pa sta črno na belem navedla, da jima za sina ni treba skrbeti, saj je polno emancipiran. »Ni skrival, da je od 11. leta jemal najrazličnejše droge, od marihuane, protibolečinskih tablet in ekstazija do kokaina, opiatov in čudežnih gobic. Z mamili je ušel družinskim težavam, tako se je spopadal z njimi. Do koncertov s svojo garažno skupino, za katere bi jim plačali, je le težko prišel, zato je, da je vsaj nekaj zaslužil, delal tudi kot prodajalec po telefonu. Ko potegnemo črto, je bil Johnny pri 17 letih vse prej kot finančno neodvisen in nikakor ni bil emancipiran. Ne pretiravam, če zatrdim, da ga je lastna mati zapustila, ko jo je najbolj potreboval,« je neizprosen Barresi. »Ni sodnega dokumenta, ki bi dokazoval, da je bil tudi pravno gledano emancipiran.«Po ločitvi od njegovega očeta Johnnyjevi mami za sina očitno ni bilo več prav dosti mar. A tudi pred tem v njihovem domu nista vlada sreča in smeh. Očeta zaradi dela skoraj ni bilo doma, vzgoja njunih štirih otrok pa je padla na ramena Betty Sue. »Moja mama je bila iz neke zakotne luknje v Kentuckyju in od svojega 12. leta na zdravilih proti tesnobi. Včasih nas je brez razloga tepla. V tvojo smer je lahko priletel pepelnik. Lahko si jo dobil s slušalko telefona. Živeli smo v hiši duhov, kjer nihče ni z nikomer govoril,« je povedal zvezdnik in dodal, da je, odkar pomni, gledal na ljudi, predvsem na ženske, kot na nekaj, kar lahko popravi.In morebiti je tudi zaradi tega s svojim prvim zajetnejšim filmskim honorarjem mami, ki je odraščala v revščini, kupil manjšo farmo. Kljub temu da zanj ni bilo zlobnejše osebe od nje. »Oboževal sem jo, a lahko je bila živa zloba. Mislim, da je bila najbolj zloben človek, kar sem jih kdaj spoznal.«