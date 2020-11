Za kraljičin čevelj 10.000 evrov

37

let je bila stara, ko so jo obglavili.

Čeveljc zadnje francoske kraljicese je znašel na dražbi, izklicna cena zanj pa znaša vrtoglavih 10.000 evrov. Dražba bo potekala v palači Versailles, od koder je kraljica tudi vladala in živela s svojim možem kraljem. Obuvalo iz kozje kože, na njegovi peti je zapisano tudi kraljičino ime, je po besedah, predstavnika dražbene hiše, ki ga ponuja, Marija Antoaneta redno nosila, četudi večinoma zgolj po palači.Kot je še pojasnil Osenat, so se ga zdaj odločili prodati, ker Francozi trenutno preživljajo zelo težke čase, veliko je neznank glede prihodnosti, ogrožene so njihove vrednote in mnogi se ob tem oklepajo zgodovine svojega naroda, zato bi čevelj ene najbolj znanih francoskih kraljic lahko komu polepšal ta temačni čas ter vrnil upanje.Marija Antoaneta je bila najbolj znana po svojem luksuznem življenju, v katerem ni smelo manjkati razkošnih oblek, čevljev, lasulj in modnih dodatkov. Toda bogastvo je ni moglo rešiti predčasne smrti. Leta 1793, na vrhuncu francoske revolucije, je bila obsojena zaradi veleizdaje ter le nekaj dni po izrečeni sodbi usmrčena z giljotino.Nekateri zgodovinarji so prepričani, da sojenje ni bilo pravično in da so se glede obsodbe pristojni dogovorili, še preden so zaslišali takrat 37-letno kraljico. Francoske revolucije ni preživel niti njen mož, deset mesecev pred Marijo Antoaneto je pod giljotino umrl tudi on.