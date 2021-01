Za korono zbolel tudi Larry King

Lani izgubil dva otroka

Zaslovel v 70. letih

Legendarni televizijski voditelj naj bi bil v bolnišnici v izolaciji.

Upokojil se je leta 2010 po več kot 6000 oddajah. FOTO: Jonathan Leibson/Getty Images

Veteranski televizijski voditeljje zbolel za covidom-19 in se zdravi v bolnišnici v Los Angelesu. Viri blizu njegove družine pravijo, da je 87-letnik že več kot teden dni v kliničnem centru Cedars-Sinai. Več kot 60 let je trajala njegova kariera, King pa je bil za svoje delo večkrat nagrajen, med drugim tudi z emmyjem.Njegov predstavnik bolnišničnega zdravljenja ni javno komentiral, podrobnosti njegovega zdravstvenega stanja niso znane. Znano pa je, da je imel legendarni televizijski voditelj v zadnjih letih več zdravstvenih težav, med drugim boleha za diabetesom tipa 2, leta 2017 je razkril, da je zbolel za rakom pljuč, leta 2019 je imel angioplastiko, vstavitev žilne opornice, doživel je kap, leta 1987 pa je imel močnejši infarkt ter posledično operacijo.Neki vir je za ameriško TV-postajo CNN, kjer je King delal vrsto let, povedal: »Larry je imel več težav z zdravjem v zadnjih letih in tudi s to se je spopadel, borec je.« Gostitelj slavnih pogovornih oddaj naj bi bil v izolaciji, stikov z družino, s tremi sinovi, zaradi bolnišničnega protokola ne sme imeti. Leto 2020 je bilo zanj težko, umrla sta njegova otroka v razmiku nekaj tednov, 65-letni sinjulija zaradi infarkta, avgusta pa 52-letna hčizaradi raka pljuč. Leta 1988 je osnoval dobrodelno neprofitno organizacijo Larry King Cardiac Foundation, ki pomaga financirati zdravljenje bolezni srca tistim, ki imajo omejena finančna sredstva ali nimajo zdravstvenega zavarovanja.Kingova kariera se je začela v Miamiju, zaslovel je v sedemdesetih letih z radijskim programom The Larry King Show, ki ga je predvajala komercialna mreža Mutual Broadcasting System. Potem je postal gostitelj oddaje Larry King Live na CNN, med letoma 1985 in 2010 pa je intervjuval vrsto politikov, športnikov, filmskih igralcev, okoljevarstvenikov in tudi teoretikov zarot, njegovi gostje so bili oddo, pogovarjal se je z vsemi ameriškimi predsedniki oddoNa vrhuncu priljubljenosti je pritegnil 1,5 milijona gledalcev na oddajo, King pa je bil najbolj cenjen in tudi najbolje plačan voditelj! Več kot dvajset let je pisal kolumno za časnik USA Today. Upokojil se je leta 2010 po več kot 6000 oddajah.A ni dolgo zdržal brez kamere, leta 2012 je postal voditelj oddaje Larry King Now, ki je bila trikrat na teden na sporedu Ore TV, digitalne mreže na zahtevo, ki jo je soustanovil z mehiškim telekomunikacijskim mogotcem, kot piše Forbes. Na twitterju ima 2,4 milijona sledilcev, zadnjič je objavil 26. novembra, ko je vsem zaželel vesel zahvalni dan.