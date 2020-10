Za igralca je bil usoden komarjev pik

nbc Najbolj si ga bomo zapomnili iz serije Črni seznam. FOTO: Nbc

Ni bil zgolj edinstven in izjemno nadarjen igralec, preprosto je bil fant od fare.

4

leta je bil star, ko so postavili diagnozo.

Ne hladnokrvne kače, strah vzbujajoči morski psi ali kakšna velika zver z ogromnimi čekani. Usoden je bil droben komar, ki si je novo žrtev našel v ameriškem igralcu, ki smo ga gledali v stranskih vlogah filmskih hitov, kot so Ubila bom Billa 2, Birdman in Mesto greha, a si ga najbolje zapomnili v priljubljenih serijah Črni seznam in tretji sezoni Twin Peaksa, že kultne nanizanke iz 90. let, ki se je z osveženo tretjo sezono vrnila pred tremi leti.»Ne morem prešteti, kolikokrat mi je rekel: 'Daj svetu najboljše, kar lahko, in najboljše se ti bo vrnilo.' To niso bile zanj zgolj besede, resnično je tako mislil. Zdaj pa je na svetlem in srečnem kraju,« je zlomljeno dejala njegova žena, ki je bila ob njem v bolnišnici, ko je izdihnil zaradi zapletov pri okužbi z virusom Zahodnega Nila.V življenju mu ni bilo postlano z rožicami. Od svojega četrtega leta je namreč živel z otroškim revmatoidnim artritisom, ki mu je sprva izkrivil roke, pri osmih letih ni več mogel premikati vratu, pri petnajstih pa se mu je zlomil zadebeljeni kolk. »Po operaciji sem dolgo hodil z berglami. Pozneje pa sem se zvrnil prek svojega psa, zato sem si moral pri hoji pomagati s palico.« A se kruti usodi navkljub nikoli ni počutil kot žrtev in ni obupal nad življenjem. Nasprotno, »počutil sem se kot superjunak s posebnimi močmi, ker mi je vsak slab trenutek in bedno obdobje uspelo preživeti«.In iz tega tudi nekaj ustvariti. Zaradi bolezni je, denimo, zamudil precejšnji del šolanja, izgubljeni čas pa je poskušal nadomestiti tako, da je začel hoditi na igralski tečaj. Kar se je izkazalo za srečo v njegovi siceršnji smoli v loteriji življenja, saj je v sedmi umetnosti našel svoje poslanstvo in dar.Ni bil igralec glavnih vlog, a v stranskih je bil izvrsten. Tako izjemen, da mu za vlogo v Twin Peaksu sploh ni bilo treba na avdicijo. Bil je namreč prepričan, da je bila kot ustvarjena zanj – ali pa on zanjo –, tako da je režiserju poslal zgolj posnetek sebe v družbi s prijatelji, kako kramljajo na enem od družabnih večerov. In vloga je bila njegova.Lik razdražljivega Glena Carterja v Črnem seznamu, v katerem je igral ob izvrstnem, pa je bil tisti, ki mu je prinesel največjo slavo. »Ni bil zgolj edinstven in izjemno nadarjen igralec, preprosto je bil fant od fare. Bil je eden izmed dobrih in izgubili smo ga veliko prezgodaj,« se je od igralca, ki ga je v 64. letu starosti v onstranstvo odnesel komarjev pik, poslovil, ustvarjalec serije Črni seznam.