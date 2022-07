Za hrvaškega kriminalca Daniela ponuja 300 tisočakov (FOTO)

Tamaro Ecclestone so organi pregona in oblasti pustili na cedilu, zato bo stvari vzela v svoje roke. Odkar so leta 2019 v njen dvorec v elitni soseski blizu Kensingtonske palače s 24-urnim nadzorom vlomili zamaskirani roparji in izvedli rop stoletja, namreč ne najde več notranjega miru in se ji občutek varnosti izmika.

»Še do danes nismo predelali te travme. Moja hči me še vedno sprašuje, ali se bodo vlomilci vrnili, in ne želi spati sama,« pravi bogata dedinja, ki je sklenila ponuditi nagrado do sedmih milijonov evrov vsakomur, ki ji bo pomagal najti ukradene dragotine. »Za informacijo, ki bo policiji pomagala odkriti moj ukradeni nakit ali vsaj del njega, sem pripravljena plačati 25 odstotkov vrednosti vrnjenega.«

Vodja tolpe, Daniel Vuković, naj bi se skrival nekje v Srbiji.

Torej dobrih sedem milijonov za vse, kar ji je bilo ukradeno, saj so jo roparji popihali s plenom, vrednim nekaj več kot 30 milijonov evrov. Dodala je, da čaka tistega, ki bo londonski policiji dostavil domnevnega vodjo roparske tolpe Daniela Vukovića, ki naj bi se skrival v Srbiji, nagrada 300 tisočakov.

Okradel tudi nogometaša

Izvedli so verjetno največji hišni rop v britanski zgodovini. Prebili so se mimo kamer in varnostnikov, prelisičili alarme ter v 57-sobnem dvorcu hčerke Bernieja Ecclestona, ki je tedaj z možem Jayem in hčerko Sophio uživala v zimskih počitnicah na Laponskem, v svoje malhe nagrabili za 30 milijonov dragotin, katerih čustvena vrednost je za Tamaro neprecenljiva. Med izginulim nakitom so namreč tudi diamantna zapestnica, ki ji jo je mož podaril ob rojstvu njune prvorojenke, ter diamantni uhani njene mame Slavice, ki so družinska dediščina.

»Zaradi čustvene vrednosti so ti kosi nenadomestljivi in neprecenljivi, povezani so namreč z nekaterimi mojimi najlepšimi spomini,« je dejala Tamara, ki je od skupaj okoli 450 kosov nakita doslej dobila nazaj le en par uhanov. »Dovolj dolgo sem čakala in upala, da bom ukradeno lastnino dobila nazaj po konvencionalni poti. Brez uspeha! Zato bom zdaj naredila to, kar sem želela storiti od vsega začetka in posnemala Mela Gibsona v filmu Odkupnina. Sicer sem sprejela, da mojih reči najverjetneje nikoli več ne bom videla, vseeno pa sem pripravljena za vsako informacijo plačati 25 odstotkov vrednosti tega, kar mi bo s pomočjo teh podatkov vrnjenega. Kdor ima podatke, dobi nagrado!«

Doma se ne počutijo več povsem varni. FOTO: Osebni Arhiv

Ko so roparji udarili, je bil govor sprva o treh zlikovcih, ki jim je policija tudi stopila na prste. Lani so bili za 28 let strpani v zapor italijanski državljani Jugoslav Jovanović, Alessandro Donati in Alessandro Maltese, ki jih je Italija izročila Veliki Britaniji. A to ji ni prineslo miru, vodja drznih ropov je namreč še vedno na prostosti.

Ukradli so okoli 450 kosov nakita, tudi zapestnico, ki jo je Tamari ob rojstvu hčerke podaril mož. FOTO: Bbc

»Gnusijo se mi. In zdaj, ko poznam njihove obraze, je vse morda še nekoliko bolj srhljivo. Zavedanje, da so tavali po moji hiši in si prisvojili moje najbolj ljube stvari, je grozno. Njihovi obrazi me nenehno preganjajo. Naša življenja nikoli več ne bodo enaka, vedno me bo skrbelo to, kar sem mislila, da me nikoli ne bo. Do konca dni se bom spraševala, ali smo varni. In najtežje pri vsem je, da vem, da je eden izmed njih še vedno prost,« je priznala Ecclestonova, ki jo še dodatno žre, da so ga preiskovalci izsledili nekje v Srbiji, ta pa je zahtevo Velike Britanije, da ji ga izroči, zavrnila. »Ta moški misli, da lahko s plenom, ki ga je ukradel meni in moji družini, veselo odpeketa v sončni zahod! Naj pomisli še enkrat!« je besna in je korenjaku, ki v Anglijo privede zlikovca, za to pripravljena mastno plačati.

Kje točno v Srbiji se Vuković skriva, ni znano, a je Tamara prepričana, da ga bo tako nekako izbezala iz njegove skrivne luknje. Hvaležni pa ji bodo verjetno tudi predstavniki zakona, saj Vukovića, po katerem naj bi se pretakala hrvaška kri, povezujejo še z več drugimi odmevnimi ropi. Med drugimi naj bi kriminalec, ki je policiji poznan pod še vsaj 17 identitetami, okradel mednarodna nogometaša Patricka Vieiro in Sulleyja Muntarija.