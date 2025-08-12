UMRLA V 90. LETU STAROSTI

Za Gabi žaluje tudi legenedarni igralec: Po smrti sina njeno srce ni več zdržalo (VIDEO)

Rade Šerbedžija je bil dolga leta prijatelj Gabi Novak in njenega pokojnega moža Arsena Dedića.
Fotografija: Gabi Novak je bila glasbena legenda na Hrvaškem in širše. FOTO: Igor Zaplatil
Gabi Novak je bila glasbena legenda na Hrvaškem in širše. FOTO: Igor Zaplatil

12.08.2025 ob 16:19
12.08.2025 ob 16:19

Pisali smo, da se je v 90. letu starosti poslovila glasbena legenda Gabi Novak, ki je imela številne oboževalce tudi izven meja domače Hrvaške. Med njenimi zvestimi oboževalci je bilo tudi mnogo znanih imen, ki se na družabnih omrežjih z ganljivimi zapisi in izpovedmi poslavljajo od nje.

Tudi Rade Šerbedžija, še en ustvarjalni velikan, ki je bil izredno dober prijatelj tako Gabi Novak kot njenega pokojnega moža Arsena Dedića. »Ko je odšel Matija, so se vsi njeni bližnji prijatelji bali, da njeno srce ne bo zdržalo. In ni zdržalo. Gabi Novak je bila ena najbolj božanskih pevk, umetnica, ki so jo občudovale generacije. Spominjali se je bomo tudi po tem, da je bila resnična prijateljica mnogim. Imel sem to čast, da sem bil veliko let z njo in njeno čudovito družino. Bila je tako nekako tiha in modra, ne vem, kaj naj drugega rečem, razen da čutim veliko žalost, da je odšla,« je v čustvenem posnetku dejal užaloščeni igralec.

Gabi Novak je sicer še pred nekaj meseci spregovorila za hrvaško revijo, in sicer iz bolniške postelje. Zaradi poškodbe glave je bila v domu za rehabilitacijo, saj je dejala, da ne želi obremenjevati svoje družine.

»Bolna sem, staknila sem nek prehlad, pa ležim. A gre na bolje, po načrtih. Še vedno imam nekaj težav z glavo, pa sem se umaknila v tem center, kjer mi je lepo, kjer za mene skrbijo drugi, ne moja družina. Ne želim jih obremenjevati s tem. Moj Matija dela in potuje, snaha prav tako dela, vnukinja Lu študira in tako naprej. Kmalu bom bom tudi jaz šla domov, ne skrbite,« je takrat dejala Gabi. Nato je 8. junija, natanko en mesec pred 89. rojstnim dnem izgubila sina edinca, ki je bil star komaj 53 let, in to je Gabi povsem zlomilo.

