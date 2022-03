Za futuristično mesto princ išče vlagatelje, potrebuje 500 milijard evrov

Čeprav je savdski prestolonaslednik princ Mohamed bin Salman eden najbogatejših ljudi na svetu, se je odločil, da bo za pomoč pri financiranju futurističnega mesta Neom poprosil ameriške vlagatelje. Za naslednji mesec je v New Yorku tako sklical sestanek, na katerega so vabljeni bankirji, nepremičninska podjetja ter zasebni vlagatelji, predvsem tisti, ki se navdušujejo nad tehnologijo.

Celoten projekt, ki ga je princ napovedal že leta 2017, naj bi stal 500 milijard evrov.

Princ želi z njihovo pomočjo zbrati čim več denarja za dokončanje mesta, kot ga svet še ni videl. Neom, ki bo stal na skrajnem severozahodu države na obali Rdečega morja, bodo namreč poganjali roboti in umetna inteligenca, v njem se bo trlo palač in modernih stolpnic, princ namerava urediti celo smučarsko središče in zabaviščni park, podoben tistemu iz filma Jurski park.

Z megalomanskim projektom, za katerega bin Salman upa, da bo vsaj tako uspešno privabljal turiste in premožne kupce nepremičnin kot Dubaj, želi bodoči savdski kralj zmanjšati odvisnost Savdske Arabije od prodaje nafte. Celoten projekt, ki ga je napovedal že leta 2017, naj bi stal 500 milijard evrov, mesto, ki bo pravzaprav skupek treh četrti oziroma naselbin, pa se bo razprostiralo na območju, velikem kot Belgija.

Prestolonaslednik princ Mohamed bin Salman je eden najbogatejših ljudi na svetu. FOTO: Wikipedia

V njem ne bo avtomobilov, namesto običajnih taksijev bodo ljudi naokoli prevažali droni, ponoči pa bo nebo razsvetljevala umetna luna. Megalomanski projekt naj bi bil končan okrog leta 2030, a se lahko zgodi, da se bo datum nekoliko premaknil v prihodnost, saj so dela predlani zaradi epidemije in z njo povezanih ukrepov povsem zastala.