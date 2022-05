Za Filipov portret 14.000 evrov, dražili bodo tudi spodnjice pokojne kraljice

Konec meseca se v Londonu obeta dražba kopice zanimivih artefaktov, med njimi denimo kos poročne torte princa Williama in Kate Middleton ter princa Charlesa in Camille, več pisem, ki so jih napisali kraljevi, spodnjice kraljice Viktorije, škatlice, v katerih je zdravila nekoč shranjevala pokojna kraljičina sestra princesa Margareta, in portret pokojnega princa Filipa.

Poročila sta se pred 11 leti. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Slika, ki jo je leta 1965 naslikal ekspresionistični slikar Feliks Topolski, naj bi bila najdražji predmet na dražbi, saj zanjo pričakujejo dobrih 14.000 evrov. Naslednje po vrednosti so Viktorijine spodnjice, v dražbeni hiši se nadejajo, da bi jih lahko prodali za med 5900 in 8300 evri. Izdelane so iz francoskega lanu in so nekdanji vladarici segale skoraj do kolen, takšna je bila takrat pač moda, na pasu pa je izvezen njen monogram, začetnici VR in nad njima krona.

Dražili bodo tudi spodnjice pokojne kraljice Viktorije.

Enajst let star kos torte s poroke Cambridgeevih naj bi dražbeni hiši prinesel okrog 700 evrov, pol toliko pa pričakujejo za kos torte, ki sta jo svatom na poroki leta 2005 postregla Charles in Camilla. Tisti, ki bo zanj ponudil največ, bo skupaj z njo lahko domov odnesel še sporočilo, ki sta ga posebej za to priložnost napisala zakonca.

Poleg omenjenih predmetov bo na voljo še mnogo drobnarij, med njimi nekaj fotografij kraljice Elizabete II., ko je bila še dojenčica, nekaj fotografij z njenega kronanja ter fotografije njenega očeta kralja Jurija VI., ki so jih posneli nedolgo pred njegovo smrtjo, pa fotografija princese Margarete z otrokoma, ki jo je leta 1964 posnel njen mož in fotograf Antony Armstrong-Jones, oba pa sta jo tudi podpisala.

Kos poročne torte princa Williama in Kate naj bi prodali za okrog 700 evrov.

Vsi predmeti bodo nekaj dni pred začetkom dražbe tudi na ogled v prostorih dražbene hiše, organizatorji pa pričakujejo, da bo zanimanje oboževalcev kraljevih veliko, še posebno glede na to, da bo dražba le par dni pred kraljičinim praznovanjem platinastega jubileja.