Za en evro prodal družinski dvorec

Stavba je v takšnem razsulu, da bi samo obnova stala okrog 25 milijonov evrov.

Posest je prodal državi, ne da bi se posvetoval z očetom. FOTO: Alexander Koerner/getty Images

Ernst mlajši je želel zagotoviti, da bi bilo za družinski dvorec poskrbljeno. FOTO: Leonardo Fernandez/getty Images

Pisali smo že, da je princvložil tožbo proti svojemu sinu, od katerega zahteva, da mu vrne dvorce, ki jih je nanj prepisal z darilnima pogodbama, zdaj pa je v javnost prišla tudi informacija, kaj je Ernst mlajši storil, da je očeta tako razbesnel. Pred dvema letoma, ko so se njuni odnosi že močno krhali, se je mlajši namreč odločil prodati eno od palač. To bi Ernst August starejši morda še sprejel, če bi se tako družinski proračun bistveno povečal, a 37-letnik je dvorec Marienburg, ki ni v najboljšem stanju, prodal nemški vladi za simbolično ceno enega evra. To naj bi storil povsem na lastno pest ter za očetovim hrbtom, in prav slednje je 66-letnika, ki je poročen z monaško princeso, hudo razjezilo. Ernst mlajši se je zagovarjal, da je šlo za razumsko odločitev, saj je objekt v takšnem razsulu, da bi samo obnova stala okrog 25 milijonov evrov, ki pa jih sam nima namena vložiti.Poleg tega je že vzdrževanje stare stavbe, ki je odprta za obiskovalce in jo obišče približno 200.000 ljudi na leto, zelo drago, vstopnine pa tega niti približno ne pokrijejo. S prodajo je želel zagotoviti, da bi bilo za družinski dvorec poskrbljeno, saj bi vlada za njegovo vzdrževanje in obnovo prej našla denar kot on, je pojasnil. Nemški parlament bo obnovi namenil 15 milijonov evrov, okrog sto slik in drugih umetnin, skupno vrednih dobra dva milijona evrov, pa so spravili v muzej v Hannover, za še nadaljnjih sedem milijonov umetnin so podarili umetniški fundaciji. Ernst August starejši se medtem požvižga na finančno ustreznost sinove odločitve in želi dvorec z vsemi umetninami nazaj, saj da morajo za vsako ceno ostati v družini. Sina poleg tega, da je prekršil pogoje, navedene v darilni pogodbi, ter brez njegovega privoljenja prodal nepremičnino, obtožuje še, da ga je povsem odrezal iz svojega življenja, tudi finančno, ter da je prisiljen živeti v »kolibi sredi gozda«. Ernst August mlajši se s tem ne strinja in pravi, da so vse obtožbe povsem neutemeljene, zato je prepričan, da bo tožba na sodišču zavrnjena.