Za dan žena povila sina

Krasotica je z veseljem razkazovala svoj zaobljeni nosečniški trebušček. FOTOgrafije: Osebni Arhiv

29

let je stara novopečena mamica.

Letošnje leto si bozapomnila kot najlepše in najpopolnejše. Kajti medtem ko je pred skoraj enim letom dejala, da komaj čaka, da postane mamica, še več, da postane najboljša možna mamica, se je lepi manekenki zdaj ta želja uresničila. Na zgodnje marčevsko jutro je na domu lepotice in njenega možanamreč zadonel najlepši zvok, jok novorojenčka.»V tostranstvu se nam je pridružilje privekal na svet 8. marca na najbolj nezemeljsko, čudovito in ljubezni polno jutro mojega življenja,« je sporočila krasotica, za katero ima dan žena odslej še povsem drug in nadvse poseben zven.Sloka lepotica in njen izbranec, s katerim sta se po vihravi romanci poročila pred tremi leti, sta sicer dobila sinka. In mu tudi nadela deško ime. Vseeno pa sta odločena svojega prvorojenca vzgajati v spolno nevtralnem okolju. Svoji zaliti štručki veselja namreč ne želita vsiljevati spolnih stereotipov, ki vladajo moderni družbi, zaradi česar tudi že med nosečnostjo nista želela razkriti spola otroka. Ker se bo, ko bo čas za to, zanj sam odločil.»Ko sem prijateljem povedala, da sem noseča, je bilo eno prvih vprašanj, ali si bolj želim dečka ali deklico. Na tovrstna vprašanja sem odgovarjala, da tudi midva za spol otroka ne bova vedela, dokler ne bo star 18 let in nama ga bo tedaj sam sporočil,« je dejala Emily in dodala, da četudi so se temu večinoma smejali, je v njenih besedah vendar nekaj resnice. »Kaže na obilje možnosti, ki so precej kompleksnejše od tega, s kakšnimi genitalijami se otrok rodi. Kajti v resnici nimaš pojma, kdo ti raste v trebuščku. Kdo bo ta otrok? Kakšni osebi postajava mama in oče? Kako bo otrok spremenil najini življenji in naju sama?«In se še dopolnila, da želi otroku, naj bo sin ali hči, pustiti proste roke pri odkrivanju samega sebe.