Za božič dobila obisk

Po informacijah iz monaške palače bo princesa Charlene še nekaj mesecev ostala na zdravljenju, na njeno veliko žalost in žalost njenih otrok je v zdravstveni ustanovi preživela tudi božične praznike. A povsem sama kljub temu ni bila, saj so jo na božični dan z obiskom razveselili mož in otroka, ki sta sedmi rojstni dan praznovala na začetku meseca.

Letos prvič ni objavila fotografije, ampak sliko. FOTO: Instagram

Charlene je na družabnem omrežju s sledilci delila tudi praznično voščilnico, ki je bila precej drugačna kot običajno. Tokrat namreč prvič ni objavila praznične družinske fotografije, temveč je že nekaj dni pred božičem oboževalce razveselila s čudovito sliko, za katero pa ni pojasnila, kdo je avtor. »Vsem želim čudovite in varne praznike,« je zapisala ob objavo in dodala črno srce, s čimer je mnoge ponovno prestrašila.

A princ Albert pravi, da razloga za skrb ni. »Princesino okrevanje je zadovoljivo, napredek pa vliva upanje. Kljub temu bo trajalo še nekaj časa, da si bo povsem opomogla,« je pred dnevi sporočil Albert. Medtem se lokalno mediji sprašujejo, ali ni Charlene morda še ena od žrtev tako imenovanega prekletstva Grimaldijevih, zaradi katerega že stoletja trpijo člani monaške vladajoče družine. Znano je, da se je težko privadila življenju na dvoru, pred poroko naj bi tudi kar trikrat poskušala pobegniti, a po rojstvu dvojčkov se je zdelo, da ji gre bolje.

Mnoge je zaskrbelo, ker je Charlene k voščilu dodala črno srce.

Do letos, ko so prebivalci Monaka ponovno začeli vleči vzporednice med njo in pokojno taščo Grace Kelly, ki je sicer Charlene nikoli ni spoznala. Tudi ona je bila strašno nesrečna in je trpela za hudo obliko depresije, a se je stanje nekaj let po poroki izboljšalo. Kljub temu zakonska sreča ni trajala dolgo, Grace Kelly je leta 1982 namreč umrla v prometni nesreči.