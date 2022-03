Za bobnarja Foo Fighters menda usodne droge

Glasba je v petek utihnila. Na njeno mesto je stopila šokirana tišina, ki so jo hitro začeli polniti zvoki žalosti. »Ne. To ne more biti res. Srce mi poka,« je v nejeveri čivknil Brian May, ko ga je dosegla novica o nenadni smrti Taylorja Hawkinsa, bobnarja skupine Foo Fighters, ki se je ravno mudila na svoji južnoameriški turneji. Ozzy Osbourne je Taylorju, »resnično sijajnemu človeku in izjemnemu glasbeniku«, čivknil, da se bosta spet srečala na drugi strani. Tom Morello iz benda Rage Against the Machine pa, kako je »oboževal njegov duh in neustavljivo rockersko moč«. A to so bili le trije glasovi v poplavi podobnih iz sveta glasbenih zvezd, ki jih je smrt kolega zadela naravnost v srce. Čemu je brez življenja obležal v hotelski sobi v kolumbijski prestolnici Bogota, le nekaj ur, preden bi Foo Fighters morali zasesti oder festivala Estereo Picnic, je bilo tedaj še neznanka. Nato pa so kolumbijske oblasti kar prek twitterja sporočile, da je bobnarski superzvezdnik umrl s koktajlom kar 10 različnih drog v obtoku. A zatrjevanju, da je bil zanj usoden prevelik odmerek, so se vseeno ognili v velikem loku.

Sproščalo ga je kolesarjenje

Namesto na koncert so oboževalci banda v Bogoti romali pred hotel polagat cvetje. FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters

Zaradi bolečin v prsih so Taylorju na pomoč prihiteli reševalci. A je bilo prepozno. FOTO: Stringer/Reuters

Ni skrivnost, da je bila preteklost bobnarja, ki se je poslovil star le 50 let, prepojena z nevarno omamo. Samo štiri leta po tem, ko se je priključil Foo Fighters, bilo je leta 2001, ga je prevelik odmerek namreč poslal v dvotedensko komo. Smrti je pogledal v oči, se komaj izvlekel, a očitno je bilo to tista budnica, ki jo je potreboval, če je želel doživeti še nekaj let. »Ponočeval sem in naredil nekaj, kar je zame nato spremenilo vse. Prej sem povsem verjel v mit divjega, polnega in hitrega življenja in nato prezgodnje smrti. Ne bom se sprenevedal, rad sem bil zadet, a je vse ušlo izpod nadzora in me skoraj pokopalo. Šel sem po poti, ki je vodila na še hujšo pot. Šel sem predaleč,« je dejal in priznal, da je za to bližnje srečanje s smrtjo hvaležen, saj bi sicer verjetno še naprej drvel po poti samouničenja. »Zdravo življenje. To je vse od tiste drame izpred 20 let pomemben del mojega življenja, moje sidro,« je dejal predlani, v svojem zadnjem intervjuju v živo, a dodal, da kaj več o tem ne želi razpredati, saj ne želi, da bi njegova (nekdanja) zloraba drog postala osrednja zgodba. »Ne želim, da bi moj sin nato o tem bral.« A vendar je prav to sedaj pristalo na naslovnicah.

S skupino je bobnal od leta 1997. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Že dve desetletji, vse od prevelikega odmerka, naj bi živel zdravo in trezno. »Nisem moški, ki bi hodil na srečanja anonimnih alkoholikov in podobno. Tisto, s čimer si jaz razbistrim misli, je gorsko kolo,« je dejal. Vseeno pa so se skoraj takoj po novici o njegovi nenadni smrti začele rojevati govorice, da bi pri tem znala igrati svojo usodno vlogo mamila. Lokalni časopisi so poročali, da so reševalci in policija, ki so pregledali njegovo sobo, tam našli beli prah, ki je sumljivo spominjal na kokain, po nekaterih poročilih naj bi našli tudi halucinogeni LSD, ob tem pa pločevinke piva in odprto steklenico vodke. In sodeč po twitu kolumbijskih oblasti je bilo v tem očitno več kot le zrno resnice. Glede na začetne izsledke toksikoloških preiskav je bilo v njegovem telesu v času smrti 10 različnih drog, med temi marihuana, antidepresivi, pomirjevala in opioidi, kaj več pa da bodo lahko sporočili, ko bo obdukcija zaključena.

V zakonu z Alison so se mu rodili trije otroci. FOTO: Jared Milgrim/The Photo Access/cover Images

A če se uradna objava tu ustavi, je ena največjih kolumbijskih revij Semana nadaljevala, da je bil v Taylorjevem mamilaškem koktajlu tudi heroin, patologi pa naj bi bili šokirani nad njegovo skrajno povečano srčno mišico. Njegovo srce naj bi ob smrti namreč tehtalo kar dobrih 600 gramov (v povprečju tehta 320 gramov), to pa naj bi igralo pomembno vlogo pri tem, da so ga droge pahnile v prezgodnji grob zgolj dober mesec po njegovem praznovanju abrahama.