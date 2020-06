Z velikih platen se seli na televizijo

Tudi producentka

KEITH MAYHEW/COVER IMAGES Tokrat se bo preizkusila tudi v vlogi producentke. FOTO: Keith Mayhew/cover Images

PRESS RELEASE Največji uspeh ji je verjetno prinesla filmska franšiza Pirati s Karibov. FOTO: Press Release

10

let je bila stara, ko je prvič stala pred filmskimi kamerami.

Britanska lepotičkase je po svojem filmskem prvencu pri rosnih 10 letih, 1995., in prvi večji filmski uspešnici Zadeni kot Beckham sedem let pozneje, uveljavila kot polnokrvna filmska zvezda. Z igro si je danes 35-letna igralka prislužila tri nominacije za zlati globus in po dve za nagrado bafta ter najodličnejšega oskarja, spremljali pa smo jo lahko v izjemno uspešni filmski franšizi Pirati s Karibov, zgodovinskih uspešnicah Ana Karenina in Prevzetnost in pristranost, nazadnje pa je zaigrala v komični drami Misbehaviour, ki nas popelje v leto 1970, ko je skupina aktivistk ženskega gibanja želela preprečiti tekmovanje za miss sveta. A medtem ko se Keira lahko pohvali s precejšnjim naborom kinouspešnic, pa doslej še ni šla po poti, ki jo v minulih letih vse bolj ubirajo njene stanovske zvezdniške kolegice − k televizijskim serijam.V uspešnih televizijskih serijah, običajno ovenčanih tudi s precej nagradami kritiške srenje, kot so Majhne laži, The Witcher,Carnival Row in Katarina velika, smo gledali hollywoodske veljake kotin, ki so po dolgoletnem kraljevanju na velikih platnih presedlali nazaj na male zaslone. Zdaj pa bo njihovemu zgledu sledila še Knightleyjeva, pred katero je prva pomemembna vloga, ki je hkrati tudi ena redkih televizijskih za lepo igralko. V preteklosti se je pojavila v miniseriji Neverland in v televizijski adaptaciji Doktorja Živaga v dveh delih, zdaj pa je pred njo njen največji televizijski projekt doslej. Nastopila bo namreč v seriji The Other Typist, ki nastaja po istoimenskem romanuiz leta 2013, v seriji pa ne bo prevzela le glavne vloge, temveč tudi zasedla producentski stolček.Že ko je pred sedmimi leti zgodba o sramežljivi Rose, tipkarici na policijski postaji, katere življenje obrne na glavo prihod nove kolegice, skrivnostne in glamurozne tipkarice Odalie, prišla na knjižne police, se je začelo šepetati o filmski adaptaciji. S potencialnim filmom se je tudi že od vsega začetka povezovalo Keirino ime. A potem ko iz te moke ni bilo kruha, bo literarna uspešnica, ki nas bo povedla v čas ameriške prohibicije, zdaj zaživela na televiziji, eno glavnih vlog, vlogo misteriozne Odalie, pa bo prevzela Knightleyjeva.Scenarij za serijo, ki se bo pretakala na platformi Hulu, je na svoja pleča prevzela koproducentka serije, že stara znanka te platforme, s katero je sodelovala pri uspešnicah Deklina zgodba, Prikriti plameni in v prihajajoči seriji Nine Perfect Strangers z Nicole Kidman inv glavnih vlogah.