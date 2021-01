Z utrdbe izginil krokar, bojijo se najhujšega

Imajo posebnega skrbnika

Da mora utrdbo stražiti šest krokarjev, je ukazal kralj Karel II. FOTO: Wikipedia

Tradicija izvira iz 17. stoletja, ko je kralju Karlu II. nekdo dejal, da bosta utrdba in kraljevina padli, če bo okoli stavbe kdaj manj kot šest krokarjev.

Duh Anne Boleyn

Te ptice povezujejo z mrtvimi, s čarovnicami in z dušami, ujetimi med svetovi, bili naj bi tudi prinašalci slabih novic. FOTO: Eliie Burgin/pexels

Britance je pretreslo izginotje samice krokarja po imenu Merlina, ki je živela na vrhu utrdbe Tower of London, ene najbolj znanih londonskih stavb ter turističnih znamenitosti. V utrdbi, gre sicer za kompleks iz več delov, ki je hkrati palača in ječa, so razstavljeni tudi znameniti kronski dragulji. Na območju živijo tudi krokarji in legenda pravi, da jo mora ves čas stražiti šest ptic, sicer bo kraljestvo padlo. V utrdbi zato že stoletja zaposlujejo človeka, ki skrbi zanje, trenutno je njihov skrbnik, ki je prvi opazil, da je Merlina izginila. To naj bi se zgodilo že pred tedni in zdaj se ljudje bojijo, da je poginila. »Merlina je zelo svobodnega duha in že večkrat je zapustila območje utrdbe. A jaz sem njen prijatelj in vedno se je prej ali slej vrnila. Še nikoli se ni zgodilo, da je tako dolgo ne bi bilo nazaj,« je Skaife povedal za nacionalni radio. »Izginila je tik pred božičem, ko se je država zapirala. Krokarje smo spravljali spat, nje pa ni bilo,« je zaskrbljeno dejal skrbnik. Če se izkaže, da je res poginila, bi to pomenilo, da Tower of London varuje le še sedem krokarjev, kar je po legendi nevarno blizu katastrofi. A Skaife miri, da ima poleg sedmih, ki so še ostali, še enega v rezervi, saj jih tudi vzrejajo, ravno za primere, kot je zdajšnji.Krokarji, ki živijo na območju utrdbe, so sicer deležni skorajda kraljevskega razvajanja. Čez dan se lahko po mili volji sprehajajo naokoli, dvakrat na dan njihov skrbnik poskrbi tudi, da so siti. Njihovi obroki so sestavljeni iz miši, piščančkov, podgan in izbranega surovega mesa. Občasno dobijo tudi prav poseben posladek – piškot, prepojen s krvjo. Da ne bi pobegnili, jim občasno pristrižejo peruti. Zaradi tega sicer še vedno lahko letijo, a ne predaleč. Kot pravijo v londonski utrdbi, pa jih na domačem terenu ne zadržujejo le pristrižena krila, temveč predvsem obilo hrane in udobna bivališča.Prvi, ki je vztrajal, da mora utrdbo ves čas varovati šest krokarjev, naj bi bil kralj(1630–1685). Odločitev je sprejel, potem ko ga je nekdo posvaril, da bosta, če krokarji odletijo, padla tako utrdba kot kraljestvo. Takrat je Karel II. tudi odločil, da ptiči potrebujejo posebnega skrbnika, ki bo storil vse, da jim bo prijetno in bodo tam ostali. Krokarjem pa ni bil naklonjen Karlov astronom. Ta bi bil raje videl, da ptičev tam ne bi bilo, saj so ves čas ovirali njegovo delo in mu zakrivali pogled v nebo.Zanimivo je tudi to, da so krokarji v tem primeru obravnavani kot zaščitniki utrdbe, saj se jih običajno drži ravno nasproten sloves. Povezujejo jih z mrtvimi, s čarovnicami in dušami, ujetimi med svetovi, bili naj bi tudi prinašalci slabih novic. A morda so ravno zato primerni čuvaji londonske utrdbe, stavbe z najbolj grozljivo in krvavo zgodovino v Londonu. V njenih zaporih je umrlo ogromno ljudi, jetnike so mučili in ubili, mnoge po nedolžnem, saj se med sojenji pogosto niso preveč obremenjevali z dokazovanjem njihove krivde. Zaradi vsega tega naj bi v njem tudi strašilo. Precej obiskovalcev utrdbe in tamkajšnjih zaposlenih je poročalo, da so v njej videli duha, žene angleškega kralja., ki je bila ena od obglavljenih v tamkajšnji ječi. Kriva ni bila ničesar drugega kot tega, da se je je mož naveličal, zaželel si je življenja z drugo žensko, a uradna obsodba je bila izdaja. Njeno telo brez glave, slednjo drži pod pazduho in jo nosi s seboj, menda še dandanes tava po hodnikih utrdbe in išče prešuštnega moža.