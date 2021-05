Z okrasitvijo so si dali duška

Emma Willis se je odločila za bolj naravno okrasje.

Čeprav so letošnji prazniki drugačni od tistih, ki smo jih poznali in bili vajeni, saj se ne smemo družiti in se veseliti, kot bi si želeli, še posebno težko je tistim, ki živijo v Londonu, saj se tam ne smejo družiti niti člani dveh gospodinjstev, pa to nekaterih zvezdnikov ni niti malo zmotilo.Odločili so se, da si praznike naredijo čim lepše in okrasijo svoje domove od tal do stropa, če njihovih stvaritev ljudje ne bodo mogli videti v živo, pa bodo lahko občudovali vsaj fotografije na družabnih omrežjih. In nekateri so se res potrudili, da bi si pričarali praznično vzdušje. Nogometni zvezdnikin njegova partnerica, model, sta tako vhodna vrata svoje družinske hiše v angleškem Surreyju denimo okrasila s kar dvema venčkoma, vse okrog njih pa pritrdila ogromno umetnih cvetov božičnih zvezd in drugega rdečega cvetja, smrekovih vejic, bunkic in drugega tradicionalnega okrasja.Angleška televizijska voditeljica, ki z možem in tremi otroki živi v Hertfordshiru, je vhodna vrata njihove družinske hiše prav tako obdala z bujnim rastlinjem, a se je vzdržala rdeče. Njen praznični obok je v glavnem sestavljen iz smrečja in bodike, ob vznožju mu je dodala nekaj maha in kosov lesa. V pravo praznično pravljico pa je vhod v svoj dom spremenila še ena angleška televizijskaPročelja hiše se skorajda ne vidi skozi veje cipres ter ogromnih okraskov v beli in rdeči barvi, ob vhod je postavila še dve smrečici ter na vrata obesila venček. Angleški glasbenikpa se je odločil za mavrično dekoracijo in z bunkami vseh barv okrasil najprej obok pred vhodnimi vrati, nato pa še vse naokoli samih vrat.