Z noži in kamenjem nad moža srbske zvezdnice

Nekdanjega srbskega nogometnega reprezentantain njegovega kondicijskega trenerjaje med današnjim dopoldanskim tekom po beograjski trdnjavi Kalemegdan napadla skupina nasilnežev, ki je bila oborožena z noži in kamenjem, ter od njiju zahtevala denar, danes poročajo srbski mediji.Tošić in Milutinović ter še manjša skupina nogometašev se je brez poškodb izognila nasilnemu dejanje, neljubi dogodek pa nemudoma prijavila policiji.Tošić, sicer bolj znan kot mož razvpite srbske turbofolk pevke, je od leta 2018 član kitajskega moštva Guangzhou R&F, ki ga je letos prevzel NizozemecPred tem je igral za OFK Beograd in Crveno zvezdo ter številne druge ekipe v tujini, kot so Sochaux, Werder Bremen, Portsmouth, QPR, Betis, Genclerbirligi in Bešiktas. Za srbsko reprezentanco je med letoma 2006 in 2018 odigral 26 tekem in dosegel en gol.