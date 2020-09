Z Netflixom podpisala večmilijonsko pogodbo

Snemala bosta dokumentarne filme in serije, igrane filme ter oddaje za odrasle in otroke.

Hiša brez imena

Princinse ne moreta povsem odločiti, kaj bi počela zdaj, ko sta zapustila kraljevo družino in se odpravila čez lužo, da bi služila svoj denar. Sprva sta želela prodajati izdelke pod svojo blagovno znamko Sussex Royal, a sta jo morala ukiniti, saj je kraljicadejala, da besede royal (kraljev) ne smeta več uporabljati. Nato sta dobila zamisel, da bi se ukvarjala z motivacijskimi govori ter gostovala na različnih dogodkih po Ameriki, pa sta jima načrte prekrižali pandemija in prepoved organizacije večjih dogodkov. No, zdaj pa jima je, kot kaže, le uspelo, saj sta z Netflixom podpisala slabih 150 milijonov vredno pogodbo, v sklopu katere bosta za omenjeno produkcijsko hišo snemala dokumentarne filme in serije, igrane filme ter oddaje za odrasle in otroke.Pogodba je sklenjena za več let, podrobnosti pa nobena stran za zdaj še ni želela razkriti. »Sodelovanje z Netflixom nam omogoča deliti udarne vsebine, zaradi katerih bodo ljudje želeli kaj storiti, pomagati, stopiti v akcijo. Osredotočali se bomo na teme, ki ljudi informirajo in jim hkrati dajejo upanje. Kot mladima očetu in mami se nama zdijo zelo pomembne tudi vsebine za vso družino,« sta v izjavi dejala Sussexova, ki sta, tik preden sta podpisala omenjeno pogodbo, ustanovila tudi svojo produkcijsko hišo, ki še nima uradnega imena. »Neizmerno ponosni smo, da sta Harry in Meghan za svoje ustvarjalne podvige izbrala prav Netflix, in navdušeni, da bomo lahko z njima delili zgodbe, izobraževali gledalce in jim vlivali upanje v boljši svet, boljšo prihodnost,« je dejal, vodja programskih vsebin na Netflixu, ki se ponaša s kar 190 milijoni naročnikov po vsem svetu. Ali bosta Harry in Meghan v kateri od svojih oddaj ali filmov tudi nastopila ali bosta prisotna bolj za kamero, ni znano, je pa Meghan pred časom že dejala, da nima nikakršnega namena, da bi se vrnila v igralske vode. Nima pa, kot kaže, nič proti, če se z velikih in malih zaslonov ter iz računalnikov in drugih naprav sliši njen glas. Tega je posodila Disneyjevemu dokumentarnemu filmu o slonih, s Harryjem pa se menda dogovarjata tudi s podjetjem Spotify, ki naj bi prenašalo njune podkaste. Posel še ni sklenjen, vir blizu para je pred dnevi razkril, da naj bi bil Spotify pripravljen plačati, kolikor bi Meghan zahtevala.