Z Epsteinom povezan še en član britanske kraljeve družne

Britanska kraljeva družina je v preteklih desetletjih doživela številne udarce, enega največjih je predstavljalo prijateljevanje princa Andrewa, vojvode Yorškega, z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.

Dolgo je veljalo prepričanje, da je princa Andrewa z Epsteinom seznanila njegova prijateljica Ghislaine Maxwell. A ta sedaj trdi, da za to povezavo ni bila odgovorna ona, temveč Sarah Ferguson, vojvodinja Yorška in nekdanja žena princa Andrewa.

FOTO: Profimedia

Po poročanju britanskega Daily Maila naj bi Sarah Andrewa z Epsteinom povezala prek Lynn Forester de Rothschild, ameriške pravnice in članice vplivne bančniške družine Rothschild, kar razkrivajo novi prepisi pogovorov, ki jih je Ghislaine Maxwell julija opravila v zaporu.

FOTO: Chris Jackson/Gettyimages

To je v popolnem nasprotju z Andrewevo dosedanjo izjavo, da ga je Epsteinu predstavila njegova dolgoletna prijateljica Ghislaine in s škandalom povezuje tudi njihovo bivšo ženo in mamo princese Eugenie ter Beatrice.

Maščevanje iz groba

Ena najbolj izpostavljenih domnevnih žrtev britanskega princa, ki je zaradi škandala izgubil položaj višjega člana kraljeve družine, že pokojna Virginia Giuffre, pa vojvodi Yorškemu maščuje »iz onstranstva«.

Na knjižne police namreč prihaja njena knjiga Nikogaršnje dekle: Spomini na preživete zlorabe in boj za pravico (Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice). Ta bo izšla 21. oktobra, šest mesecev po njeni smrti.

FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Virginia, ki je trdila, da je bila kot najstnica žrtev trgovine z ljudmi, v delu razkriva intimne in pretresljive podrobnosti o svojem odnosu s princem.

Avtobiografija naj bi prinašala podrobnosti, ki jih doslej še nikoli ni delila javno, odločno in neposredno, brez cenzure, poroča The Sun in po besedah vira blizu kraljeve družine prinaša njeno dokončno maščevanje.

Virginia Roberts Giuffre, ki je bila v času domnevnih zlorab stara 17 let in je princa Andrewa obtožila posilstva.

FOTO: Wikipedia

Vojvoda je obtožbe zanikal ter leta 2022 brez priznanja krivd z njo sklenil finančno poravnavo. Giuffrejeva je umrla aprila letos, stara je bila 41 let.