Z božjo skladbo tudi k nam

Skupina Let 3 je po prepričljivi zmagi na hrvaškem tekmovanju za pesem Evrovizije Dora s protivojno pesmijo Mama ŠČ postala najbolj iskana roba v regiji ter tudi v preostalih delih Evrope. Kontroverzni Rečani prav na nekdanji veliki praznik, dan mladosti, prihajajo v Kino Šiška, na oder pa bodo stopili še pod svežimi vtisi po nastopu v Liverpoolu, kjer bodo zastopali Hrvaško na 63. izboru za pesem Evrovizije 2023.

Skupina je brez dvoma že pred desetletji zasedla častno mesto največjih rock provokatorjev v regiji – že od leta 1986 izzivajo in preizkušajo naše meje z umetniškimi performansi ter tudi sodelovanji z različnimi avantgardnimi gledališči. V tem prostoru so postali sinonim za vrhunski rock performans, začinjen z neposrednimi besedili, neverjetno odrsko energijo, ki obvlada tudi teatrsko perfekcijo, in ne nazadnje z unikatnim zvokom, ki je podprt z zelo specifičnim smislom za humor ter občutkom za nevsakdanje bizarnosti.

»ŠČ je energijska frekvenca, ki je napolnjena z energijo ljubezni, aktiviramo jo lahko sami! Ko izgovoriš besedo ŠČ, se istočasno napajaš z ljubezensko energijo in temu sledi nekakšna katarza. Ljubezen, ljubezen nas poganja, ljudje moji! Dišite po rožicah in ljubite se, vse okrog nas je polno ljubezni,« ob tem pravi pevec Damir Martinović - Mrle.