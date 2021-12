Z bivšim se prička, od novega se ločuje

Pe enoletnem sodnem pričkanju zaradi premoženja njenega bivšega moža Phila Collinsa je Orianne Cevey oktobra dosegla prvo manjšo zmago. Sodnik ji je prižgal zeleno luč, da lahko proti pevcu, s katerim sta ločena že od leta 2008, vloži tožbo in poskuša priti do polovice njegovega imetja.

A še preden se je temnolaska dobro začela pripravljati na ta boj, ki se nedvomno ne bo odvijal gladko, že se je zapletlo še na njeni drugi ljubezenski fronti. Po le enem letu se je namreč odločila ločiti od Thomasa Batesa, zaradi katerega je lani dokončno pustila Collinsa.

Za vilo, kjer je živela s pevcem, se bo borila. FOTO: Osebni Arhiv

Temu se, mimogrede, o Orianninem skrivnem ljubezenskem življenju še sanjalo ni, dokler ni izvedel, da je pobegnila in se avgusta lani v poročni kapelici v Las Vegasu na hitro poročila.

Leto dni brez prhe

Spomnimo. Phil Collins in Orianne Cevey sta se uradno ločila že pred 13 leti, a sta nato kljub vsem pričakovanjem ljubezen leta 2016 spet obudila in blaženo srečno zaživela na koruzi v skupnem domu. No, vsaj pevec je menil, da sta srečna, dokler se mu lansko poletje ni svet znova porušil. Njegova ljubljena je julija lani odšla na službeno pot, kar pa se je izkazalo le za krinko, saj se je vrnila kot poročena ženska.

Poročena z moškim, za katerega Collins niti vedel ni, da obstaja. Toda čeprav ga je precej grdo potegnila za nos, se ni želela izseliti iz njune razkošne vile, iz katere jo je Collins nato poskušal izgnati po sodni poti. In tedaj se je začelo. Kajti čeprav ji je Collins dal nekajmesečni rok, da se izseli in poišče nov dom, je temnolaska trdila, da je to vendar njun skupni dom in je upravičena do polovice vrednosti vile, do torej skoraj 20 milijonov evrov. Tako naj bi se s Collinsom ustno dogovorila, a da je ta besedo nato požrl. O tem, ali je (domnevni) ustni dogovor dovolj za tožbo, pa je v preteklih mesecih presojalo sodišče in pred dobrim mesecem prikimalo Ceveyjevi.

Z bivšo se bo že drugič sodno bodel zaradi premoženja. FOTO: Gus Ruelas/Reuters

»Dobro se počuti. Odločitev, da se bo s tako vplivnim in bogatim moškim, kot je Collins, poskušala bosti na sodišču, jo je vsekakor skrbela. Zato je presrečna, da je dobila prvo rundo,« je povedal vir. Oglasila pa se je tudi Ceveyjeva, ki je v preteklih mesecih bivšega obtožila pretiranega pijančevanja, popolnega zanemarjanja osebne higiene, češ da se debelo leto ni ne prhal niti si ni ščetkal zob, povrhu pa od njega tudi ni bilo nič med rjuhami. »Poskušal me je orisati kot popolno prasico. Dejstvo je, da sva skupaj z otroki živela šest let. To je bila toliko moja hiša kot njegova. Ko je ugotovil, da sem se poročila, pa ga je to neznansko razbesnelo. V resnici je vse precej žalostno. Žalostno je, da me je slikal kot slabo osebo, saj nisem naredila drugega kot to, da sem mu povedala, da mi življenje z njim pač ni več všeč in da moram obrniti nov list,« se je pred dnevi odprla in dodala, da so Collinsovi oboževalci sicer stopili na njegovo stran, a da ljudje ne vedo, kaj se dogaja za zaprtimi vrati.

33 milijonov je dobila ob ločitvi od Collinsa.

Oriannini odvetniki bodo imeli v naslednjih tednih polne roke dela. Ne le da bodo poskušali priti do polovice vrednosti vile, v kateri je živela s Collinsom, hkrati morajo tudi uradno končati njen zakon s Thomasom. »Začenjam ločitveni postopek proti možu Thomasu Batesu. Mislim, da sem zaradi stresa, ki sem ga doživljala med pandemskim zaprtjem, počela stvari, ki jih sicer ne bi. Vedla sem se kot oseba, kakršna nisem,« je dejala in dodala, da je to vse, kar bo javnost izvedela o propadu njenega drugega zakona. Preostalo se bo odvijalo za zaprtimi vrati, vse pa da bodo uredili odvetniki.