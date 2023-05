Youtuberja Mirka (32) našli mrtvega v eni izmed hal

Srbskega youtuberja in avtomehanika Mirka Rašića so danes našli mrtvega v beograjskem naselju Surčin v eni izmed hal. Rašićevo truplo je našel njegov sodelavec, piše Telegraf. Pokojnega so dobro poznali vsi, ki so spremljali njegov YouTube kanal Gre namreč za nepooblaščeni serviserja z več kot 143 tisoč naročniki, ki se je v videih ukvarjal z mehaniko in avtomobili.

Njegovi avtomobilski nasveti so pomagali na tisoče ljudem, videoposnetki, ki jih je objavil, so zbrali na stotisoče ogledov. V opisu njegovega YouTube kanala je zapisano, da je avtomehanik in vplivnež iz Beograda ter da je skupaj z očetom od devetega leta ukvarjal z avtomobili.