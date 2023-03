Willisova žena prosi za mir: zvezdnika želijo obvarovati pred stresom

Življenje z demenco ni lahko ne za bolnika ne za njegove najbližje. Kako mučne so razmere, če je dementni bolnik ena največjih hollywoodskih zvezd, pa spoznava družina Brucea Willisa. Bolni 67-letni igralec preprosto ni več kos pritiskom javnosti in predvsem medijev, fotografov in novinarjev. Slednje igralčeva žena Emma Heming Willis prosi, naj pokažejo vsaj malo uvidevnosti.

67 let ima Bruce Willis.

Delo paparacev je lov na fotografije slavnih, bolj je škandalozna, večji znesek bo navrgla. Svoje tarče zato zasledujejo, prežijo pred njihovimi domovi, se skrivajo po grmovju. A zvezdniki vzamejo to nadlogo v zakup. To je pač cena slave, Emma pa vseeno upa, da bodo Bruceu vendar pustili dihati.

»Če skrbite za nekoga z demenco, potem veste, kako težko in stresno je, ko moramo to osebo pospremiti v zunanji svet in jo varno usmerjati. Tudi pri povsem vsakdanjih opravkih, kot je iti na kavo,« je Emma, ki si je z igralcem izmenjala poročne zaobljube leta 2009, začela svoj poziv.

Z Emmo sta se mu rodili dve hčerki. FOTO: osebni arhiv

Njena prošnja se je rodila iz stiske, ko so Brucea oblegali novinarji, ko je šel s prijatelji na kavo. »Na področju demence je potrebnega še veliko izobraževanja. Zato sporočam vsem fotografom in snemalcem, ki želijo ekskluzivo z mojim možem: Pustite ga pri miru! Vem, da je to vaša služba, a pustite mu dihati. Prosim, ne kričite za njim, ne sprašujte ga, kako se počuti, in podobno. Preprosto ne počnite tega. Dajte mu mir. In pustite njegovi družini oziroma osebi, ki je tedaj z njim, da ga varno pripelje od točke A do točke B.«

Zvezdnik filmov o neustrašnem detektivu Johnu McClanu v franšizi Umri pokončno se je zaradi zdravstvenih težav marca lani poslovil od igranja. A diagnoza afazije ni bila popolna, njegovo zdravstveno stanje, ki se je le slabšalo, so zdravniki odkrili šele pred nekaj tedni in postavili diagnozo frontotemporalne demence. Ta ne prizadene zgolj govornih sposobnosti, ampak vpliva tudi na spremembe v vedenju in osebnosti, pogoste so zmedenost in težave z motoriko. Igralčevi najbližji se šele učijo, kako se s tem spopasti. Zato je Emma v javnem sporočilu prosila druge skrbnike in specialiste, ki negujejo dementne osebe, za kakršen koli nasvet. »Vsak namig ali nasvet, kako naše ljubljene spraviti v svet varno, bo dobrodošel. Delite jih z menoj.«