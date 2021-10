William Shatner je postal najstarejši človek v vesolju

Pred več kot pol stoletja je kot kapitan James T. Kirk pred filmskimi kamerami Zvezdnih stez šel tja, kamor večina ni in nikoli ne bo stopila. Zdaj, ko ima William Shatner na plečih že devet križev, pa je še v resničnosti poletel do magične ločnice med Zemljo in vesoljem in čez njo. Kot član druge turistične vesoljske odprave je v kapsuli podjetja Blue Origin, katerega lastnik je Jeff Bezos, poletel v vsemirje in postal najstarejši človek v vesolju.

Štiričlanska odprava ne bo teh desetih minutk nikdar pozabila. FOTO: Blue Origin/Reuters

»Vsak na svetu bi moral to izkusiti. Neverjetno je!« igralec ni mogel skrivati ganjenosti, ki se mu je zrcalila tudi v od sreče solznih očeh, ko je po desetminutnem poletu pod nogami spet začutil trdna tla.

Pričakoval je izjemno, nepozabno in neponovljivo izkušnjo. Prepričan je bil, da ga bodo prizori, ki se mu bodo odprli skozi okno kapsule, prevzeli. A vsemu navkljub ga nič ni moglo pripraviti na vrtinec čustev, ki ga je vsrkal vase.

Več kot milijon ljudi je spremljalo prenos poleta v živo.

»Kar ste mi dali, je najbolj ganljiva in najboljša možna izkušnja. Tako sem poln čustev, da bodo prekipela čez rob. Upam, da si od tega nikoli ne bom opomogel. Upam, da bom za vselej lahko obdržal čustva, ki me prevevajo zdaj,« se ni mogel dovolj zahvaliti Bezosu, ki mu je pomagal uresničiti željo, ki je v kanadskem zvezdniku že dolgo tiho tlela.

Na polet, četudi povsem avtomatiziran, se je štiričlanska posadka pripravljala nekaj dni pred izstrelitvijo. »Groza me je, strah, sočasno mi je prijetno in neprijetno,« je razpoloženje pred podvigom opisal Shatner, ki pa je komaj čakal, da izkusi breztežnost in se zazre v neskončnost vesolja. Tisti prvi pogled na naš planet, ko je lebdel v kapsuli, ga je vrgel na zadnjico. No, bi ga, če bi nanj tedaj delovala gravitacija.

»O, Bog!« osupel ni mogel spraviti iz sebe več kot besedice ali dveh. In čeprav je polet vsega skupaj trajal pičlih deset minut in nekaj sekund, se bodo te minute vsekakor zapisale kot najlepše in najpopolnejše v njegovem življenju.