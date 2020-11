William je prekinil tišino, zahteva resnico o Diani

Princesaje pokojna že več kot 23 let, a še vedno ostaja princesa ljudskih src. Vse v zvezi z nekdanjo ženo britanskega prestolonaslednikazanima ljudi po celem svetu, te dni pa so sporočili, da se začenja uradna preiskava o intervjuju, ki ga je Diana leta 1995 posnela za televizijsko hišo BBC in je šokiral svet.Preberite tudi:Preiskavo o tem, da naj bi novinars številnimi lažmi prepričal Diano, da mu je dala intervju za oddajo Panorama, ki si ga je po svetu ogledalo 23 milijonov ljudi, so sprožili na BBC in zatrdili, da želijo priti resnici do dna. Neodvisno preiskavo, ki jo je zahteval tudi brat pokojne princese, bo vodil lord, katerega naloga je ugotoviti tudi, ali je BBC vedel za domnevno prevaro Bashirja in to skušal prikriti.Na novico o preiskavi se je odzval Dianin najstarejši sin, princ. Drugi v vrsti za britanski prestol je bil v času intervjuja najstnik, ki je moral poslušati o zakonskih težavah svojih staršev. William je preiskavo označil za korak v pravo smer in dodal, da bo razkrila resnico o tem, kako je prišlo do snemanja intervjuja. »Neodvisna preiskava je korak v pravo smer. Ugotovila naj bi resno v ozadju dejanj, ki so pripeljala do intervjuja za Panoramo in nadaljnjih odločitev, ki so jih sprejeli vodilni na BBC-ju v tistem času,« je William sporočil v izjavi, ki jo je izdala Kensingtonska palača.Williamov stric je BBC prejšnji mesec obtožil rumenega žurnalizma. Dodal je, da je Bashir Diani natvezil, da mu prisluškuje britanska tajna služba MI5 ter si izmislil še kup drugih laži o kraljevi družini, da bi dobil dostop do princese. Skupaj naj bi izrekel kar 32 laži in ranljivo princeso tako prevaral, da je pristal na intervju. Po njem je kraljicamenda zahtevala, da se njen najstarejši sin in njegova med podaniki izjemno priljubljena žena na hitro ločita. Ločitev je bila končana leta 1996, 15 let po njuni pravljični poroki in leto pred Dianino smrtjo.Diana je med intervjujem, ki je javno razgalil, v kako katastrofalnem stanju je bil zakon britanskega prestolonaslednika, spregovorila o Charlesovem varanju. »Trije smo bili v tem zakonu, zato je bilo malce gneče,« je sloviti stavek, s katerim je potrdila, da jo je mož varal s, ki je po Dianini smrti postala Charlesova druga žena.Bashir trenutno okreva po operaciji na srcu in komplikacij zaradi okužbe z novim koronavirusom, zato se na obtožbe še ni odzval.William pa naj bi bil nezadovoljen ne le zaradi obtožb o intervjuju ampak tudi zaradi načina, kako sta njegova starša prikazana v uspešni seriji Krona (The Crown). Četrta sezona Netflixove serije, kjer sta v ospredju Charles in Diana, naj bi med starejšimi člani kraljeve družine povzročila precej slabe volje, saj naj bi bila polna neresnic in jih prikazuje v slabi luči.