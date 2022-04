Willa Smitha peče vest, izstopil je iz filmske akademije

Filmski igralec Will Smith je v petek sporočil, da izstopa iz Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti, ker ga peče vest zaradi klofute, ki jo je prisolil Chrisu Rocku na podelitvi letošnjih oskarjev, ker se je ta norčeval iz njegove soproge Jade Pinkett Smith. Rock ni želel vložiti kazenske ovadbe.

Will Smith je Chrisu Rocku prisolil klofuto. FOTO: Brian Snyder, Reuters

»Izstopam iz članstva Akademije filmskih umetnosti in znanosti in bom sprejel vse druge posledice, ki se bodo upravnemu odboru zdele ustrezne. Za spremembe je potreben čas in zavezan sem, da bom zagotovil, da ne bom nikoli več dovolil, da nasilje zamenja razum,« je sporočil Smith. Upravni odbor akademije je sprožil disciplinski postopek proti Smithu, ki je po incidentu prejel oskarja za najboljšo moško glavno vlogo.

Sankcija izključitve po disciplinskem postopku sedaj več ni možna, akademija pa naj bi imela na voljo še dodatne sankcije, ki jih ni objavila. Smith se je Rocku in akademiji ter gledalcem že opravičil, Rock pa incidenta še ni javno komentiral. Napovedal je, da bo o tem v prihodnje zbijal ostre šale.