Kaj se je zgodilo z obrazom Willa Smitha? (VIDEO)

Ameriški filmski igralec Will Smith, ki je zaslovel z vlogo v kultni TV-seriji Princ z Bel Aira, je bil ob zadnjem nastopu pred kamerami, v oddaji The One Show na BBC, videti precej drugače, kot smo ga vajeni. Nekateri gledalci so celo ocenili, da je njegov obraz neprepoznaven. Ogledali smo si posnetek, ki ga objavljamo spodaj, in tudi nam se zdi precej »polikan«.

V oddaji je promoviral svoj zadnji film z naslovom King Richard, ki govori o očetu legendarnih temnopoltih teniških igralk, sester Venus in Serene Williams. V eter se je vključil prek videoklica in njegov videz je deloval precej bolj mladosten kot sicer. Koža je bila gladkejša in brez gubic, ki jih je 53-letnik doslej nosil zelo dostojanstveno. Po mnenju nekaterih je med govorom celo deloval nekoliko robotsko.

Kakor koli, film King Richard, sta si že ogledali sestri Williams in mu dali svoj blagoslov ter podpis.