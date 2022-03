Will Smith je bil nekoč poročen s to lepotico: javno jo je ponižal, varal in odšel z drugo

Klofuta, ki jo je Will Smith na podelitvi letošnjih oskarjev prisolil Chrisu Rocku, ostaja vroča tema. In medtem, ko Akademija razmišlja, ali mu bodo nagrado odvzeli, je svet razdeljen na dva pola – ali je Smith nasilnež ali vitez v sijočem oklepu?

Kaj o klofuti pravi njegova prva žena?

Vsi so čakali na reakcijo Willove prve žene, Sheree Zampino, ki se je z njim celo pojavila na podelitvi, po klofuti pa magično izginila. Na svojem instagramu je nato objavila njuno skupno fotografijo, a so besede, ki jih je zapisala ob objavi, marsikoga razjezile. 54-letna Sheree je bivšemu možu čestitala za oskarja za najboljšega igralca v filmu Kralj Richard (King Richard), o njem pa ni imela žal besede. »Odličen večer! Še enkrat čestitke – ko zmaga eden, zmagamo vsi,« je zapisala ob fotografiji, na kateri se nasmejana stiska s Smithom, in s ključnikom pojasnila, da je družina na prvem mestu. Ni trajalo dolgo, da so se pod objavo začeli pojavljati negativni komentarji. »Res, spomnimo se pravega razloga, zakaj je bil na podelitvi oskarjev«, »Je bila to res odlična noč?«, »Morala bi ostati skupaj, Will zdaj ne bi bil v središču drame«, »Ona ga resnično ljubi, kljub vsemu …«, je le nekaj komentarjev, ki jih je prejela.

Smith jo je javno ponižal, naj bi jo tudi prevaral

Sheree in Will sta bila poročena od leta 1992 do 1995, v zakonu se jima je rodil sin Smith (29). Lepotica, ki se danes ukvarja z izdelavo izdelkov za nego kože, mu je bila na začetku kariere največja opora, v nekem trenutku pa je igralec preko Shereenine prijateljice spoznal Jado Pinkett in v tistem trenutku se je začela drama. Will je, kot je pozneje priznal, med družinskimi kosili začel spoznavati, da v zakonu ni srečen, njegovo javno izpoved pa so mnogi razumeli kot neposredno provokacijo Sheree in pljuvanje po njunem zakonu. »To je bilo eno najbizarnejših čustev, ki sem jih občutil. Bili smo v restavraciji The Palm v New Yorku in spomnim se, da sem moral zapustiti mizo, ko sem ugotovil, da nisem z osebo, s katero bi moral biti,« je nekoč dejal igralec. »Šel sem na stranišče in se razjokal. Jokal sem in se smejal. Vedel sem, da bi moral biti z Jado, a se nisem ločil.«

Govorilo se je, da se je Will že v času zakona s Sheree zapletel v afero z Jado, a da Pinkettova ni bilo pravi razlog za ločitev. Kot je nekoč zatrdila danes že pokojna igralka Alexis Arquette, naj bi bil Smith homoseksualec in njegova bivša žena tega ni zdržala. Da je stvar še bolj zanimiva, je bila Alexis nekoč moški po imenu Robert, nato pa je zamenjala spol in postala aktivistka za pravice skupnosti LGBT. »Ko bo Jada priznala, da je Will gej, on pa, da ga je prva žena zapustila, ker ga je zasačila med obdelovanjem njegovega sponzorja Bennyja Medine, jima bom prisluhnila. Priznanje je zdravo. Ali si z nami ali pa proti nam. Odloči se,« je ob neki priložnosti zapisala Alexis, Sheree pa je takrat na presenečenje vseh Willa branila.

Pravzaprav imata še vedno zelo tesen odnos in pogosto javno izjavljata ljubezen drug drugemu. Vendar z nadzorom Jade, ki ima očitno zadnjo besedo. Tako naj bi moral Will pred kratkim izbrisati prikupno rojstnodnevno voščilo, ki ga je namenil Sheree, še pišejo na portalu Wanted.