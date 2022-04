Will Smith in Jada imata odprt zakon (in med zvezdniki nista edina)

Will Smith je s klofuto Chrisu Rocku, ker se je norčeval iz plešavosti njegove žene Jade Pinkett Smith, na letošnji podelitvi oskarjev poskrbel, da se o tej prireditvi govori v glavnem samo o tem. Jada je zaradi alopecije izgubila lase, Chris pa jo je primerjal z G. I. Jane.

Odnos med Jado in Willom je že od nekdaj hvaležna tema za medije, konkretni dogodek pa je znova vrgel luč na par, ki živi vse prej kot običajno zakonsko življenje. Znano je, da prisegata na odprt zakon. Will ima zelo svoboden pogled na odnose in je nekoč izjavil, da se mu zdi vse, kar s soprogo počneta, nekaj povsem naravnega, seks z drugimi, če se s tem strinjata oba, torej ni izjema.