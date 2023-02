Weinstein obsojen na dodatnih 16 let zapora

Padli filmski mogul Harvey Weinstein, ki ga je spolnega plenilstva obtožilo več kot 100 žensk, je že pred dvema letoma začel služiti 23-letno zaporno kazen, ki mu jo je prisodila newyorška porota zaradi posilstva Jessice Mann​. Že ta kazen je skoraj zagotovilo, da nekdanji hollywoodski producent, ki ga pri njegovih 70 letih pesti tudi vrsta zdravstvenih tegob, nikoli več ne bo stopil na svobodo, zdaj pa je bil obsojen še na 16 let. Kazen mu je naložilo sodišče v Los Angelesu zaradi posilstva neimenovane italijanske igralke pred 10 leti.

Producentovi odvetniki se izgovarjajo tudi na njegovo pešajoče zdravje in starost. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

70 let ima nekdanji producent Harry Weinstein.

Izkoriščal svoj vpliv

Eden najvplivnejših in najbogatejših moških v Hollywoodu je izkoriščal svoj vpliv za potešitev spolnih želja. Z grožnjami, da že ena njegova beseda uniči kariero, je strašil mlade igralke in jih zlorabljal. Vse dokler se italijanska igralka Asia Argento ni opogumila in ga razkrinkala ter s tem prekinila začarani krog. Njeni izpovedi so namreč sledile vedno nove, oglasilo se je okoli 100 Weinsteinovih žrtev. Njegova (prva) obsodba v New Yorku pa je bila pomemben mejnik v gibanju #MeToo (#jaztudi), ki je osvetlila Hollywood kot brezobzirno lovišče spolnih plenilcev iz vrst filmskih mogotcev.

Bil je eden najvplivnejših in najbogatejših moških v Hollywoodu. FOTO: Mike Blake/Reuters

Na newyorško obsodbo in kazen so se Weinsteinovi odvetniki že pritožili, a so lani pritožbo izgubili, zdaj pa o tem presoja prizivno sodišče; še zadnji korak je vrhovno. Podobno bo morda z losangeleško obsodbo, saj je Weinstein že pred izrekom kazni sodišče rotil, naj bo milostno in naj ga ne obsodi na dosmrtni zapor. Pri tem je poudaril, da italijanske igralke, poznane le kot Jane Doe, nikoli ni posilil ter da so bili vsi njegovi spolni odnosi vselej sporazumni. »To je izmišljena zgodba. Jane Doe je igralka in lahko na ukaz začne točiti solze,« je poskušal očrniti svojo žrtev. »Prosim, ne obsodite me na zapor do smrti, tega si ne zaslužim. Preveč stvari je napačnih v tej zgodbi, preveč lukenj in pomanjkljivosti je. Bodite milostni.« Tako je zavrnil besede, ki jih je le malce prej izrekla njegova žrtev na prostoru za priče. »Pred tisto nočjo sem bila srečna in samozavestna ženska. Vse to pa se je spremenilo po njegovem brutalnem napadu. Ni kazni, ki bi lahko popravila to škodo.«

Kriv je posilstva, nasilnega oralnega spolnega odnosa in spolne penetracije s predmetom.

Porota je verjela Jane Doe in dokazom ter Weinsteina spoznala za krivega posilstva, nasilnega oralnega spolnega odnosa in spolne penetracije s predmetom. »Izrečena kazen ji bo prinesla vsaj nekaj olajšanja, saj ve, da bo do smrti v zaporu, kamor spada,« je dejal njen odvetnik Dave Ring.