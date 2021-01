Warner Bros napovedal vrnitev v kinematografe

James Gunn je režiral uspešnico Varuhi galaksije, zdaj se podaja v vode družinskih filmov.

Tri premiere

3

premiere so napovedali za 2023.

Med filmi, ki v naslednjem letu prihajajo v kina in na HBO Max, so Matrica 4, Odred odpisanih 2, Godzilla vs. Kong in tretje nadaljevanje grozljivke Priklicano zlo.

Kinematorgrafi po svetu so že večino leta v temi in samevajo, kar je verige, tudi tiste največje, potisnilo na rob preživetja. Na drugi strani pa se krepi priljubljenost najrazličnejših pretočnih platform. A so kinematografi upali, da se bo ta trend, ko se zdravstvena situacija umiri, spet obrnil, dokler ni na začetku tega meseca filmski studio Warner Bros odvrgel bombe. Kar 17 filmov, ki so nastali pod njihovim okriljem, bodo v prihodnjem letu sočasno premierno prikazali in nato en mesec vrteli tako v kinematografih (kjer bo to pač mogoče) kot na platformi HBO Max.Kinoverige so bile prepričane, da jim je bil zadan še poslednji, smrtni udarec, zatrjevanju studia, da je to zgolj začasna strategija, pa Hollywood ni verjel. A vodilni pri kritiziranem filmskem studiu očitno niso prodajali laži, saj so zdaj že napovedali premiere treh filmov za leto 2023, prav vsi datumi pa so dnevi premier v kinematografih. In zgolj kinematografih. S čimer so nakazali, da začasni taktiki za leto 2021 navkljub še vedno ostajajo z vsem srcem predani predvajanju na velikih platnih.Čeprav nam do leta 2021 manjka še nekaj dni, imajo pri Warner Brosu načrte že vse do leta 2023. Za takrat so namreč napovedali že tri premiere. Predzgodbe filma Pobesneli Max: Cesta besa, uspešnice iz leta 2015, z naslovom Furiosa. Muzikala po romanu Barva škrlata, ki sicer že ima istoimensko filmsko priredbo. Ter družinskega filma Coyote vs. Acme. Furiosa bo peti iz akcijske franšize Pobesneli Max, kot pri vseh predhodnikih pa bo na režijskem stolčku sedel, ki se je lotil tudi scenarija, pri produkciji se mu bo pridružil dolgoletni sodelavec. V naslovni vlogi filma, ki bo časovno umeščen v obdobje pred Cesto besa, v kateri bo svojo divjo plat pokazala, bo nastopila, ki je zaradi Netflixove serije The Queen's Gambit postala nova ljubljenka občinstva. Pred kamerami akcijskega spektakla pa se ji bosta pridružilainFuriosa bo, če bo šlo vse po načrtih, prišla v kino 23. junija 2023, slab mesec pozneje, 21. julija, pa naj bi premiero doživel družinski Coyote vs. Acme, ki se bo v hibridu igranega in animiranega filma osredotočil na večno rivalstvo med Wilejem E. Coyotejem in njegovim dostavljavcem pošte. Scenarija zgodbe, ki temelji na istoimenskem fiktivnem člankuv reviji New Yorker, se je lotil, ki se je sicer podpisal pod znanstvenofantastično uspešnico Varuhi galaksije, režijsko taktirko pa bo vihtelŠe tretji film, katerega premiero so pri Warner Brosu zacementirali za 20. december 2023, pa je muzikal Barva škrlata, ki pripoveduje zgodbo temnopolte Celie, ki v začetku 20. stoletja živi na jugu ZDA in se s pomočjo dveh prijateljev nauči samospoštovanja. Če vam je zasnova znana, ste morda pomislili na originalni film, ki ga je po s pulitzerjem nagrajenem istoimenskem romanu avtoriceže leta 1985 posnel. A čeprav filmarja ne bo na režijskem stolčku, na tem bo sedel, pa bo Spielberg zsodeloval kot producent. Igralska zasedba še ni znana, a v (neglasbenem) predhodniku izpred 35 let so v filmu zaigraliin Oprah Winfrey.