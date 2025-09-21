Wahlbergova vila na prodaj za 18,4 milijona evrov

Glasbenik in igralec Mark Wahlberg ima za seboj zavidanja vredno kariero. Najprej je slavo pridobil kot glasbenik, nato pa je postal eden najbolj vsestranskih hollywoodskih igralcev in producentov. Stopiti v njegove čevlje je precejšen izziv, morda celo lažje vstopite v njegovo nekdanje bivališče.

Njegova hollywoodska vila v prestižnem okrožju Oak Pass je v teh dneh znova na prodaj, in to ne več za 28,5 milijona dolarjev (okoli 24 milijonov evrov), pač pa 21,8 milijona dolarjev (18,4 milijona evrov). Za ta denar dobite 1,7 hektara posestva z vilo s sedmimi spalnicami in hišo za goste ter mnogo posebnih podrobnosti, za katere je poskrbel 54-letni nekdanji lastnik, med njimi dvonadstropni fitnes z boksarskim ringom in športnim igriščem.

Niti kopalnica ni slaba.

Fitnes je opremljen z letalskimi vrati, ki se odpirajo na zunanje igrišče. A če niste za telovadbo, ne skrbite, tudi kotičkov za razvajanje ne primanjkuje. Zunanji bazen s slapom in jamo daje občutek, da ste v luksuznem letovišču. Zelenice, sadovnjaki in drugi kotički na prostem pa omogočajo zabave ali zgolj kosila na svežem zraku.

Zgradil še bolj razkošno posestvo

V notranjosti vile se skriva prostorna kuhinja z veliko jedilnico in vinsko kletjo. Dnevni prostori so zasnovani z velikimi okni, ki omogočajo obilo naravne svetlobe in ponujajo čudovit razgled na okolico. Domači kino z barom in zunanjim prostorom za projekcije je idealen za filmske večere pod zvezdami.

Wahlberg je po prodaji te vile najprej zgradil še bolj razkošno posestvo v bližnjem Beverly Parku, kjer je živel do leta 2022. Nato pa je sklenil, da bo njegovi družini bolje v Nevadi. Kot je povedal za People, je selitev v to ameriško zvezno državo omogočila njegovim otrokom, da sledijo svojim sanjam – hčerka se ukvarja z jahanjem, sin igra košarko, mlajši sin golf.