Vzgojni prijemi princa Williama in Kate Middleton na udaru

Na slovesnostih v počastitev 70. obletnice vladanja kraljice Elizabete II. so veliko pozornosti poželi potomci princa Williama in Kate Middleton, zlasti najmlajši, 4-letni princ Louis, ki je s svojimi vragolijami zabaval široke množice. Njegovo obnašanje je spodbudilo mnoge, da so na različnih forumih podali mnenje o vzgojnih prijemih njegovih staršev.

Več preberite TUKAJ.