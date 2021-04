Vzelo vam bo sapo: ta igralka je stara 53 let (FOTO)

Če poznate serijo Obalna straža, potem dobro veste, kdo je. Danes je stara 53 let, in ko boste videli, kako je videti danes, vam bo vzelo sapo.Njenemu neverjetno mladostnemu videzu se čudijo tudi sledilci in jo očitajo, da je šla z uporabo filtrov res predaleč. Ali pa so za vse skupaj krive le lepotne operacije, s katerimi se je že pred leti pomladila ... Leta 2017 je namreč priznala, da si je prvoščila dvig kože, zožanje pasu in liposukcijo. V tem istem dnevu je dobila še nekoliko bujnejšo zadnjico, saj so ji tja prenesli maščobo.Donna, ki je v Obalni straži prav tako igrala vlogo Donne, je nastopila v 18 epizodah serije. Ima hčer, ki je stara 20 let in sina, ki je dopolnil že 29 let. Leta 2011 si je igralka, ki je zagreta vernica, zaželela, da bi splezala na goro Ararat in šla na lov za Noetovo barko. Leto kasneje si je to željo tudi uresničila, a je grdo padla in utrpela hude poškodbe.