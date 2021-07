Vzela premožnega poslovneža

Najstarejša od treh Princesa Maria-Anunciata ima še mlajšo sestro princeso Mario-Astrid in brata princa Josefa-Emmanuela, ki je kot moški potomec za očetom naslednji v vrsti za liechtensteinski prestol, že nekaj let pa velja za enega najbolj privlačnih in zaželenih samcev v Evropi. Morala bi imeti še eno leto starejšega brata, ki se je rodil leta 1984, a je na veliko žalost družine živel le nekaj ur.

Po mamini strani je vnukinja pokojnega luksemburškega velikega vojvode Jeana. FOTO: Pascal Le Segretain/getty Images

V Italiji sta si na civilnem obredu večno zvestobo obljubila liechtensteinska princesain njen izbranec. Obred je bil zelo intimen z malo povabljenci, par pa jeseni načrtuje še cerkveno poroko, ta bo na Dunaju, ki naj bi bila bolj razkošna, če bodo ukrepi dovoljevali, bo tudi svatov več. Šestintridesetletna nevesta je žarela, skorajda ni fotografije, na kateri se ne bi smejala ali zaljubljeno pogledovala k svojemu dragemu. Nosila je tradicionalno belo obleko z zanimivimi balonastimi rokavi, dekolte pa so krasili volančki. Maria-Anunciata in poslovnež Musini sta par že nekaj let, prvič pa sta se v javnosti pojavila leta 2017, ko ga je povabila na uradni dogodek, ki ga je pripravila njena družina.Novopečena gospa je sicer članica kar dveh kraljevih družin – po mamini strani je vnukinja pokojnega luksemburškega velikega vojvode, njen očepa je 15. v vrsti za liechtensteinski prestol. A Maria-Anunciata se nikoli ni zanašala na družinsko bogastvo in plemiški naziv, raje si je sama ustvarila kariero in zaslužila svoj denar. Ker sta jo od nekdaj zanimali zgodovina in umetnost, je delala v več muzejih, v glavnem v Franciji, ter tako počasi, a vztrajno postajala ena najuglednejših kuratork v tej deželi. Nekaj časa je bila zaposlena tudi pri pariški reviji za moderno umetnost, sodelovala je pri postavitvi obsežne retrospektivne razstave o. Ko si je ustvarila ime, se je podjetna princesa odločila, da gre svojo pot, in zdaj že nekaj let dela na samostojnih projektih, v glavnem v New Yorku in Parizu. Uspešno kariero je zgradil tudi njen izbranec, ustanovil je podjetje Pillo Health, s katerim želi ljudem približati umetno inteligenco ter pozitivne učinke, ki jih ta lahko ima na njihovo zdravje. Emanuele, po rodu Italijan, živi v Bostonu, kjer je tudi sedež njegovega podjetja, ki mu prinese približno tri milijone evrov dobička na leto.Kje bo par živel, ni znano, najverjetneje se bosta ustalila nekje med Bostonom in New Yorkom, saj ju na vzhodno obalo Združenih držav Amerike ne veže le delo, temveč tudi romantični spomini, saj sta tu začela svojo ljubezensko pot.