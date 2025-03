Nelaskavi vzdevek, ki Melanio Trump najbolj boli

Melania Trump je skozi leta dobila številne vzdevke, ki niso bili najbolj prijazni, a tisti, ki jo je morda najbolj zabolel, prihaja iz same Bele hiše iz časov, ko je bil njen mož prvič predsednik ZDA.

Ta je Motovilka (Rapunzel). In ne, ni ga dobila zaradi dolgih las.

Njena nekdanja glavna svetovalka, Stephanie Grisham ga je razkrila v svoji knjigi z naslovom Sedaj bom odgovarjala (I'll Take Your Questions Now). Po avtoričinih besedah so ga agentje tajne službe začeli uporabljati zaradi Melaniine navade ostajati znotraj njenih osebnih soban. Kot Motovilka v svojem stoplu.

Grishamova v svoji knjigi niza tudi nekaj prednosti tega. Ena od njih so bili manj stresni pogoji dela.

Pravzaprav naj bi po besedah nekdanje svetovalke nekateri agenti posebej prosili, da bi delali s prvo damo, saj bi tako lahko časa preživeli s svojimi ljubljenimi.

Ironično, Motovilka ni bil prvi vzdevek, ki ga je prislužila Melania. Nasprotno, v knjigi Umetnost njenega dogovora ( The Art of Her Deal) je biografinja Mary Jordan trdila, da jo je Ivanka Trump na začetku razmerja z Donaldom Trumpom klicala Portret.

Kaj je pomenilo to? Melania je delovala tako, kot slika na steni, je zapisala Jordanova.

A Melania ni le dobivala, je tudi podarjala vzdevke. Po besedah Stephanie Grisham je imela enega za Ivanko Trump.

Ta je bil Princesa. Grishamova je v svoji knjigi razkrila, da sta z Melanio uporabljali ta vzdevek, ko sta govorili o najstarejšem Trumpovem otroku - in da nista bili edini.

»Donaldovi podporniki so jo dolgo klicali s kraljevskim vzdevkom, ki je bil znak naklonjenosti.«

Vendar ni dvoma, da je bil ta vzdevek, ko ga je uporabljala Melania, slabšalen.

Tako sama kot Grishamova sta Ivanko in Jareda Kushnerja primerjali s pravljičnimi kraljevskimi osebami.

Melania naj bi se posebej pritoževala, da je med ameriškim državnim obiskom v Združenem kraljestvu Ivanka izkoristila vsako priložnost, da bi pritegnila pozornost kraljice.

Prav tako naj bi Ivankino pretirano navdušenje na dogodkih v prvem mandatu njenega očeta vplivalo na to, da se je njen odnos z Melanio poslabšal, zato vzdevek Princesa zagotovo ni bil mišljen pozitivno.