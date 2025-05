Vsi videli njene bradavičke na tržnici, domačini besni: »Zakaj je niso aretirali?!« (FOTO in VIDEO)

Najbolj razvpiti ameriški par tega trenutka se trenutno mudi v Evropi in seveda brez drame ni šlo. Bianca Censori je tako sprožila ogorčenje med domačini, potem ko je v soboto med nakupovanjem s svojim možem, kontroverznim reperjem Kanyejem Westom v Španiji pokazala oprsje v prozornem nedrčku, navaja Daily Mail.

Tako se je lepotica sprehajala od stojnice do stojnice, oblečena v črn mrežast nedrček, skozi katerega so se videle njene bradavičke. Lokalni prebivalci so bili v šoku.

Odkar sta se prvič skupaj pojavila v javnosti, ameriški reper Kanye West in avstralska arhitektka Bianca Censori dvigujeta prah.

»Ljudje so bili zgroženi. Slišati jih je bilo, kako so spraševali: 'So to res njene bradavice?',« je povedal vir.

Izzivalen videz Biance Censori so mnogi označili za neprimernega in naletel na številne obsodbe. »Zakaj te ženske še niso aretirali zaradi nespodobnosti!?«, »Vse smo videli, tudi tistega, česar nismo želeli videti«, »To je tako nespoštljivo do države in njenih konservativnih vrednot«, »Kako jim to uide? Če bi to poskusil kdorkoli, ki ni znan, bi ga takoj aretirali,« so zapisali uporabniki družbenih omrežij.