Vsi skupaj na pikniku, tujci niso zaželeni (FOTO)

Minuli konec tedna se je v Monako vrnil tradicionalni piknik, imenovan U Cavagnëtu, ki je pred epidemijo vsak začetek septembra potekal v parku Princese Antoinette v Monte Carlu. Nanj so vabljeni le prebivalci Monaka in njihovi partnerji, kako zelo tujci tam niso zaželeni, pa pove dejstvo, da je treba varnostnikom ob vhodu v park pokazati osebni dokument.

Dvojčka sta bila izredno ljubka v ujemajočih se oblačilih.

Letošnjega se je udeležil tudi princ Albert z ženo in otrokoma, rojaki pa so bili povsem očarani nad usklajeno družino. Prinčeva sedemletna hči princesa Gabriella je namreč nosila poletno obleko, narejeno iz enakega blaga kot srajca njenega brata princa Jacquesa. Medtem je njuna mama princesa Charlene jemala dih v čudoviti beli opravi, ki je bila sestavljena iz dolge čipkaste tunike in širokih hlač. Prav 44-letne Charlene so se udeleženci piknika najbolj razveselili, saj je zadnje čase večkrat ni bilo na spregled, od njene hospitalizacije pa se zanjo bojijo še bolj kot prej, in vsaka njena odsotnost s katerega od javnih dogodkov v Monaku sproži val govoric.

Iz prve vrste si je knežja družina ogledala nastop plesalk in tamburašev, oblečenih v tradicionalne uniforme, dami pa sta od organizatorjev prejeli vsaka svoj šopek cvetja. Charlene, ki je ves čas za roko držala svojo hčer, so fotografi v objektive nekajkrat ujeli celo nasmejano, kar se zgodi zelo redko, zato so bili organizatorji in nastopajoči toliko bolj ponosni in zadovoljni, da jim je uspelo princeso spraviti v dobro voljo.