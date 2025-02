Vsi se bojijo Meghan: zakaj ameriške medijske hiše zakoncema Susseks obračajo hrbet

Nekdanja ljubljenčka v Združenih državah Amerike, princ Harry in Meghan Markle se soočata z veliko spremembo glede medijske obravnave.

Po njunem dramatičnem odhodu iz britanske kraljeve družine sta bila po selitvi na novo celino sprva deležna močne podpore medijev, sedaj pa se zdi, da se nekateri vse bolj umikajo od vojvode in vojvodinje Susseks.

Nedavna poročila nakazujejo, da so se publikacije, kot sta Vanity Fair in The Cut, skupaj s ponudnikom pretočnih vsebin Spotify, odločili ponovno pretehtati svoje povezave z njima.

Začetna podpora medijev

Ko sta Harry in Meghan prišla v ZDA, so ameriški mediji takoj podprli njuno novo življenjsko zgodbo.

To je bilo najbolj vidno po intervjuju z Oprah Winfrey leta 2021, v katerem sta obtožila britansko kraljevo družino rasizma in spletk.

Obtožbe, ki so bile izrečene proti monarhiji, so sprožile odziv državljanov.

Družbeni mediji so bili polni sočutja do njiju, celo z zahtevami po ukinitvi britanske monarhije. Tako sta Harry in Meghan postala ljubljenca ameriških medijev.

Vendar obdobje medenih tednov ni trajalo večno.

Nova realnost: Vanity Fair o Harryju in Meghan

Januarja je Vanity Fair objavil obsežen članek o paru. Pod izvirnim naslovom American Hustle (Ameriška prevara) je natančno opisoval njune ambiciozne, a spodletele podvige v Ameriki, kar je v ostrem nasprotju s pozitivnim poročanjem o paru v preteklosti.

Članek vsebuje mešanico obtožb, vključno z Meghaninim domnevnim razpravljanjem o pogodbi za knjigo po ločitvi in domnevnimi pritožbami sosedov o njunem motečem vedenju v Montecitu.

Naracije je bila daleč od tiste iz zgodnjih začetkov para, ko je bila Vanity Fair prva revija, ki je Meghan postavila na bleščečo naslovnico in jo predstavila svetu.

Vendar je princ Harry že decembra odgovoril na špekulacije o njuni domnevni ločitvi.

»Morala bi biti ločena že 10 ali 12-krat. Težko je slediti temu, zato samo ignoriraš. Najbolj se mi smilijo razni internetni troli,« je dejal med govorom na prireditvi New York Timesa DealBook 2024.

A članek je šel dlje in Meghan opisal kot preračunljivo dekle.

»Stalno igra damo, ne bom rekel šaha, ampak zelo dobro ve, kje je kdo na njeni plošči,« revija navaja vir, ki je z vojvodinjo delal na medijskih projektih in dodal: »Ko nisi z njo, te takoj vrže med volkove.«

Čeprav so številni paru stopili v bran, je vse skupaj privedlo do razkola med mediji in zakoncema. Korenine tega naj bi segale že v leto 2017, ko sta Harry in Meghan očitala prav reviji Vanity Fair, da je v Meghanino zgodbo na naslovnici oktobra tistega leta naslovila z rasističnim naslovom. Naslov je bil: »Nora na Harryja« ...

The Cut

The Cut je bil eden izmed prvih ameriških medijev, ki je nakazal zasuk v obravnavi zakoncev Susseks. Avgusta 2022 je Meghan Markle za publikacijo dala intervju, ki je bil objavljen pod naslovom »Meghan iz Montecita«.

Intervju, ki je bil sprva dobro sprejet, je kmalu postal vir kritik, še posebej, ker je podala komentarje, ki so bili kritični do britanske kraljeve družine.

V intervjuju je razpravljala o tem, kako je odločitev para, da odstopita od kraljevih dolžnosti, porušila dinamiko monarhije, kar je povzročilo kritiko bralcev, ki so njene pripombe označili za nesramne.

Decembra 2024 je The Cut znova pritegnil pozornost z novim člankom, naslovljenim »Projekti Harryja in Meghan ne nehajo propadati«, v katerem so se osredotočili na njuno zadnjo Netflix serijo z naslovom Polo, pri čemer so opozorili, da je bila še pred predvajanjem deležna ostrih kritik.

Spotify

Ko sta Harry in Meghan leta 2020 s Spotifyjem podpisala pogodbo v vrednosti skoraj 18 milijonov evrov, so mnogi verjeli, da bosta postala medijska mogula na ameriškem trgu.

A Spotify je umaknil njun podcast Archetypes, čeprav so ga junija 2023 začeli predvajati z velikimi pričakovanji. Več notranjih virov je nakazalo, da Harry in Meghan nista izpolnila zahtev pretočne platforme.

Podcast, ki se je osredotočal na spolne stereotipe, ni uspel privabiti zvezdnikov, kot sta Beyoncé in Taylor Swift, kar je škodilo njunemu ugledu. Prav tako medijski projekt Harryja in Meghan ni dosegal želene ravni angažiranosti občinstva, sledila je prekinitev pogodbe.

The Hollywood Reporter

Septembra 2024 se je The Hollywood Reporter poglobil v profesionalne težave Susseksov in izpostavil pogoste menjave osebja v njuni ekipi.

»Vsi se bojijo Meghan,« je vir blizu para trdil v članku z naslovom »Diktatorka v visokih petah«.

Članek je izpostavil vprašanje glede sposobnosti para, da bi učinkovito upravljala svoje posle, saj je več virov podalo obtožbe o Meghaninem domnevnem nadlegovanju zaposlenih.

Njuna zgodba izgublja sijaj?

A vse skupaj ni omejeno le na medije. Američane naj Susseksa ne bi zanimala več.

V enem zadnjih podkastov na to temo poznavalka kraljeve družine Kinsey Schofield dejala, da je ime sin Donalda Trumpa Eric prav, ko je dejal: »Harry Američanov ne zanima. Potem ko smo Harryju in Meghan leta posvečali preveč pozornosti, smo ugotovili, da nista tako zanimiva,« piše IBTimes UK.