Vsi gledali prešuštvo! Poslovnež šel na koncert z ljubico in bil po nesreči razkrinkan (VIDEO)

Družbena omrežja gorijo zaradi posnetka, ki je v le nekaj urah postal eden najbolj gledanih. Andy Byron, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Astronomer, in Kristin Cabot, vodja kadrovske službe v tem podjetja, sta bila v sredo zvečer na koncertu skupine Coldplay v Bostonu zalotena pri prešuštvu. Tehnološki tajkun je bil na koncertu z žensko, ki pa ni bila njegova žena, ampak kolegica in ljubica, ko ju je ujela kamera.

»Oh, poglejte ta dva,« je zavpil pevec skupine Chris Martin. V tistem trenutku je na velikem platnu občinstvo, pa tudi širša javnost, videlo generalnega direktorja, ki je objel svojo kolegico, navaja The Sun.

Posnetek prešuštva je postal viralen, v manj kot 12 urah si ga ogledalo več kot 43 milijonov ljudi.

Ko je to opazil, se je skušal umakniti iz kadra, medtem ko si je Kristin vidno v zadregi zakrila obraz z rokami.

»Oh, kaj ... ali imata afero ali pa sta res sramežljiva,« je komentiral Chris Martin.

Odziv soproge pomenljiv

Soproga tehnološkega tajkuna, Megan Kerrigan Byron, dela na šoli kot pomočnica ravnatelja, se je na posnetek že odzvala. Z družbenih omrežij je izbrisala možev priimek. Megan ima s svojim še vedno uradnim možem, ki ga obtožujejo, da je uničil družino, dva sinova.