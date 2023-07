Vse pogostejše govorice, da je zakon princa Harryja in Meghan v krizi, propadle so tudi njene politične ambicije

Skoraj leto dni je to uspelo obdržati v skrivnosti, a je ponovno priplavalo, Daily Mail je ekskluzivno poročal, da sta se princ Harry in Meghan Markle poročila po pogrebu kraljice Elizabete II. septembra lani se je želel vrniti v ZDA s predsedniškim letalom Air Force One.

Bela hiša je to odločno zavrnila, zato sta Meghan in Harry izgubila možnost fotografiranja z Joejem in Jill Biden na stopnicah predsedniškega letala, kar bi bila fantastična propaganda za njene odkrite politične ambicije.

Biden in njegovo osebje so se popolnoma zavedali, da bi takšna poteza pokvarila odnose z britansko kraljevo družino, ki sta jo Harry in Meghan zapustila leta 2020 in od takrat ostro napadala ob vsaki priložnosti. Da ne bi užalili kraljeve družine, je tudi prva dama Jill Biden nekaj mesecev pred kraljičinim pogrebom zavrnila udeležbo na Harryjevih igrah Invictus Games na Nizozemskem.

Prava priložost

Tako povabilo ameriški prvi dami kot pobuda, da se v novi dom vrnejo s predsedniškim letalom, privilegij, ki je dostopen le redkim, sta bili del kampanje zakoncev Sussex za pridobivanje političnega vpliva v ZDA, ki pa je neslavno propadla.

Ali bo Meghan nadaljevala s poskusi prodora na ameriško politično sceno, bomo še videli, a kot kaže, imata s Harryjem trenutno večje skrbi. Njuna podjetja propadajo, Spotify je prekinil njuno 20 milijonov dolarjev vredno pogodbo po samo eni sezoni Meghaninega podcasta, ker vsebina, ki jo je producirala, in druge ideje, ki sta jih imela s Harryjem, preprosto niso bile dovolj visoke.

Menda Netflix, ki je z njimi podpisal okoli sto milijonov dolarjev vredno pogodbo in je doslej produciral le proti koncu lanskega leta prikazano dokumentarno serijo, v kateri so nadaljevali s pljuvanjem po kraljevi družini, le čaka na pravo priložnost za prekinitev pogodbe.

V krizi?

In zdaj so se okrepila ugibanja, da je zakon Harryja in Meghan v krizi, omenja se tudi ločitev, čeprav so v krogih njunih (neimenovanih) prijateljev takoj zatrdili, da gre za povsem izmišljene zgodbe, grde govorice, ki nimajo nobene zveze z resnico.

Govorice o zakonski krizi so se začele po objavi Harryjevih kontroverznih spominov Spare januarja letos, ko se je Meghan držala stran od vseh promocijskih dogodkov. Nato je prišlo kronanje kralja Karla III., ki se ga je Harry udeležil sam in se takoj vrnil v Kalifornijo, da bi ga preživel na četrti rojstni dan sina Archieja.

Zdaj govorice o zakonskih težavah krepijo napovedi, da se bosta Meghan in Harry osredotočila na ločena projekta, da bi svojim poslovnim ambicijam dala nov zagon.

Harry naj bi se pripravljal na Južnoafriško republiko, kjer bi posnel nov dokumentarec za Netflix, Meghan pa bo z otrokoma, Archiejem in dveletno Lilibet, ostala v Kaliforniji in delala na svojih novih projektih. Čeprav je bilo aprila objavljeno, da je podpisala pogodbo z eno najprestižnejših hollywoodskih agencij, konkretnih informacij o Meghaninih novih idejah in načrtih še ni.

Marketinški strokovnjaki menijo, da sta se Harry in Meghan odločila, da lahko zaslužita več, če ločita karieri in se posvetita različnim projektom. In zaslužiti morajo, in to veliko, da lahko financirajo svoj luksuzni kalifornijski življenjski slog.

Njun življenjski slog

Pred tremi leti sta kupila 14,6 milijona dolarjev vredno posestvo v Montecitu z domom, ki ima devet spalnic in 16 kopalnic. Del so plačali takoj, a je hiša obremenjena s hipoteko v višini 9,5 milijona dolarjev. Poleg visokih stroškov vzdrževanja, režijskih stroškov in osebja strokovnjaki ocenjujejo, da je največja postavka plačilo varovanja, vsaj med dvema in tremi milijoni dolarjev na leto. Njihovi letni stroški stanovanja in zavarovanja so ocenjeni na okoli 4,5 milijona dolarjev, poleg tega pa še potovanja, garderoba in vse ostalo.

Pojavila so se tudi ugibanja, da si bo moral par poiskati cenejšo hišo, saj če ne bo novih služb in zaslužka, ne bosta imela dovolj prihodkov za ohranjanje dosedanjega življenjskega sloga. Trenutno je težko reči, ali je ta finančni stres povzročil zakonsko krizo. Harry je pokazal čustveno nestabilnost in psihične težave, zaradi katerih je hodil tudi na terapije, vprašanje je, koliko se, iztrgan iz znanega okolja in krogov v rodni Angliji, lahko spopade z ambicijami svoje žene, ki mora zdaj reševati obraz in znamko ...

Naj spomnimo

Še v času, ko sta se maja 2018 poročila na spektakularni slovesnosti v kapeli Windsorskega gradu, predvsem pa po tem, ko sta slabi dve leti kasneje obrnila hrbet monarhiji, se je na angleških stavnicah pojavila tudi ponudba, kako dolgo bo njun zakon trajal.

Veliko je bilo takih, ki mu niso dajali dolgoročnih obetov, mnogi so ocenjevali, da do desetletnice ne bo dočakal. Meghan in Harry sta pred kratkim praznovala peto obletnico poroke, ali so njeni temelji resno zamajani, pa bo verjetno vidno kmalu, poroča slobodnadalmacija.hr.