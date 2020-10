Vse oči uprte v britansko kraljico (FOTO)

REUTERS Upoštevali so vse ukrepe.FOTO: Pool Reuters



Britanska kraljicase je udeležila prvega javnega dogodka zunaj kraljevih rezidenc po sedmih mesecih. Z vnukom, princem, je obiskala znanstveni inštitut v bližini angleškega Salisburyja.Kraljica je v center za razvoj obrambne tehnologije v mestu Porton Down v bližini Salisburyja prišla ločeno od Williamain drugih uslužbencev kraljeve družine. Ti so se morali pred udeležbo na dogodku testirati na novi koronavirus, na spletu poroča britanski BBC.Kraljica (94), ki je nosila rožnat plašč in klobuk, in njen vnuk med obiskom nista nosila zaščitnih mask, sta pa hodila dva metra narazen. Tiskovna predstavnica Buckinghamske palače je poudarila, da so upoštevali vse preventivne ukrepe.V centru so Elizabeti II. in Williamu pokazali naprave za protiobveščevalne dejavnosti. V okviru obiska sta govorila tudi s tistimi, ki so sodelovali v preiskavi zastrupitve nekdanjega ruskega vohunain njegove hčerke z živčnim strupom novičok v Salisburyju.To je bil kraljičin prvi javni dogodek zunaj njenih rezidenc po 9. marcu, ko se je z drugimi člani družine udeležila bogoslužja ob dnevu Commonwealtha v westminstrski opatiji. Na windsorskem gradu je sicer julija v viteza povišala stoletnega veterana, junija pa so na gradu pripravili manjšo slovesnost ob njenem rojstnem dnevu.Poletje je preživela v rezidenci v škotskem Balmoralu, nekaj časa pa je bila tudi na posestvu v Sandringhamu. V windsorski grad se je vrnila pretekli teden.