Vse je laž? Meghan Markle zaradi marmelade znova v težavah

Na svojem uradnem instagram profilu Meghan Markle pogosto deli posnetke, na katerih pripravlja različne sadne izdelke, pri čemer poudarja toplino in pristnost domače izdelave.

Britanski Daily Mail pa je razkril zanimivo dejstvo: marmelada As Ever, za kozarček katere je treba odšteti 7,60 evra, je pravzaprav rezultat sodelovanja z ameriškim prehrambnim gigantom The Republic of Tea, ki proizvaja tudi njene zeliščne čaje in med iz pomarančnih cvetov.

Iz iste tovarne prihaja marmelada iz jagod in divje vrtnice za priljubljeno serijo Bridgerton, sedež podjetja je v Kaliforniji, a celotna proizvodnja se dejansko odvija v industrijski coni v ameriški zvezni državi Illinois, kar je kar 3.200 kilometrov stran od njene luksuzne vile v Montecitu.

Veliko povpraševanje zahteva industrijsko proizvodnjo

Po tem, ko je spletna stran As Ever med zadnjo predstavitvijo izdelka zabeležila več kot pol milijona obiskov, je postala komercialna proizvodnja nujna.

Čeprav Meghan in Netflix uradno nista potrdila, kje nastaja marmelada, vir blizu vojvodinje trdi, da je vse začelo z različico, ki jo je Marklova pripravljala doma, nato so razvili recept, primeren za masovno proizvodnjo.

Mesec dni je Meghan oglaševala svojo marmelado kot izdelano ročno, kar je vzbudilo vprašanja o pristnosti in trajnosti znamke.

Na uradni spletni strani piše, da je sladki namaz navdihnjen z receptom iz domače delavnice, videoposnetki prikazujejo pripravo v družinskem okolju.

Vendar se je izkazalo, končni izdelek nastaja daleč stran od Kalifornije, piše express.co.uk.