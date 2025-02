Vse burnejši spori polni sovraštva: nove podrobnosti o ločitvi zakoncev Obama

Bivši ameriški predsednik Barack Obama in nekdanja dama ZDA Michelle Obama naj bi se za zaprtimi vrati soočala s hudimi zakonskimi težavami.

Medtem ko se trudita ohranjati skladno javno podobo, viri blizu zakoncev namigujejo, da se je njuno razmerje v zadnjih mesecih izjemno poslabšalo, kar je posledica napetosti, vse večje čustvene razdalje med njima in šepetov o drugi ženski.

Po besedah vira, ki je blizu paru, ima Michelle vsega dovolj in je, ne glede na finančne in politične posledice ločitve pripravljena obrniti nov list v življenju.

»Michelle je zaključila z Washingtonom in je zaključila z Barackom. Zaveda se, da si ne moreta privoščiti javnega blatenja in uničevanja vsega, kar sta dosegla, javna in zapletena ločitev zato ni v igri, za zaprtimi vrati pa je zgodba drugačna,« vir citira RadarOnline.com.

Razpoke v njunem razmerju

Ugibanja o težavah v zakonu Obamovih so vse glasnejša, zlasti, ker je Barack pogosto opažen brez družbe žene.

Priče pravijo, da večino časa preživlja sam, samega je opaziti, kako večerja v elitnih restavracijah v Washingtonu, medtem ko se Michelle na pomembnih dogodkih ne pojavlja več ob njem.

»Privaja se na življenje brez nje. Osebe, ki so jima blizu, vedo, da se je vse skupaj kuhalo že dlje časa,« je dejal eden izmed virov.

Dodatno olje na ogenj so prilili še tisti, ki namigujejo, da je v središču zgodbe druga ženska.

Javnost je začela o težavah v zakonu Obamovih prvič ugibati potem, ko Michelle ni bilo ob možu na pogrebu nekdanjega ameriškega predsednika Jimmyja Carterja.

Odsotnost osebe, ki je vedno zgledno igrala svojo vlogo, je dvignila veliko obrvi. Zgodba se je ponovila na inavguraciji Donalda Trumpa. Barack je prišel sam in se pridružil drugim bivšim predsednikom ter nekdanjim prvim damam.

»To sta bili točki preloma. Michelle je bila vedno tista, ki se je pojavila in odigrala svojo vlogo. Ne glede na to, kaj se je dogajalo v zakulisju«, je povedal vir.

Sedaj viri blizu Michelle, pravijo, da daje prednost lastni sreči in se ni več pripravljena žrtvovati za Barackove ambicije.

»Utrujena je od žrtvovanja zanj. Ne potrebuje ga več,« še piše RadarOnline.