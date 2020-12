Vsako sekundo z otrokoma

Marca 2018 sta se poročila še v Peruju. FOTO: Getty Images

Vedno je nekaj novega in v zadnjih mesecih skoraj na dnevni bazi doživim nekaj prvič.

Princje julija prvič postal oče, in to dvojčkoma, o tem, kako sta nova družinska člana spremenila njun vsakdan, pa je pred kratkim za špansko revijo spregovorila njegova žena. In čeprav je dejala, da je bilo letošnje leto »zelo težko in polno preizkušenj«, je bilo tudi »najpomembnejše in najsrečnejše« doslej.Alessandra de Osma ni pozabila omeniti, da je epidemija in z njo povezani ukrepi, ko se ljudje več časa zadržujemo doma, odličen čas, da je postala mama, saj ji sicer z malčkoma ne bi uspelo preživeti toliko časa, kot ga je do zdaj, in kljub težavam, ki ji jih na trenutke povzroča omejevanje gibanja, pravi, da se poskuša osredotočati na otroka ter ceniti vsako sekundo, ki jo preživi z njima. »Moje življenje se vrti okrog njiju. Večino časa sem doma, in čeprav je bilo sprva težko, sem spoznala, da je pravzaprav velik blagoslov, da v prvih mesecih njunega življenja lahko spremljam, kaj se dogaja z njima. Spreminjata se skoraj iz dneva v dan, vedno je nekaj novega in v zadnjih mesecih skoraj vsak dan doživim nekaj prvič, prvi nasmeh, prvi obrat, prvi glas, toliko je tega,« je dejala presrečna mama o dečkuin deklicimela je srečo, da je rodila julija, ko so ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa nekoliko omilili in je lahko k njej v Španijo, kjer živita z možem, priletela njena mama. Slednja živi v Alessandrini domovini Peruju. Tam sta se novopečena očka in mama tudi spoznala in se leta 2018 cerkveno poročila. Civilni obred je bil eno leto prej v Evropi. Princ Christian je sin princain njegove prve žene, od katere se je Ernst August ločil leta 1997, dve leti pozneje je večno zvestobo obljubil monaški princesi