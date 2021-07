Vsak na svoji jahti ob francoski obali

Par sta bila štiri leta. FOTO: Getty Images

Že dolgo ni tako žarela, več kot očitno je zelo srečna, in veseli smo, da sta ljubezni dala drugo priložnost.

insta se po štirih letih zveze, dve leti sta bila celo zaročena, aprila razšla in Lopezova je že en mesec pozneje našla tolažbo v objemu nekdanjega zaročenca. Parček, nekoč so jima nadeli vzdevek Bennifer, se je v javnosti sprva obnašal nekoliko zadržano, zadnje dni pa je videti, da se je strast razplamtela prek vseh meja.Trenutno romantične trenutke preživljata na luksuzni jahti ob južni obali Francije, kjer je Jennifer v soboto praznovala 52. rojstni dan, in po pričevanju očividcev se ne moreta nehati dotikati in poljubljati. »Že dolgo ni tako žarela. Več kot očitno je zelo srečna, in veseli smo, da sta ljubezni dala drugo priložnost. Očitno sta si usojena, da se nekdo znova najde po skoraj dveh desetletjih, je neizmerno romantično,« je za ameriško revijo povedala ena njenih prijateljic. Tudi paparaci so stari novi parček te dni že nekajkrat ujeli v vročih položajih, ki so zelo spominjali na tiste izpred 19 let, ki jih je Lopezova nato uporabila v videospotu za eno svojih pesmi. Vsi, ki so ju videli na posnetkih ali v živo, se strinjajo, da sta videti zaljubljena do ušes in v družbi drug drugega neznansko uživata.To zagotovo ni najbolj prijetna novica za Rodrigueza, ki je ob razhodu z zvezdnico dejal, da je bil njen oboževalec leta, preden mu jo je uspelo omrežiti. In čeprav sta igralec bejzbola in pevka ob razhodu v skupni izjavi dejala, da se bolje razumeta kot prijatelja, ne ljubimca, ter da upata, da bosta prijateljstvo ohranila, se zdi, da je to zdaj preraslo v tekmovalnost. Kdo bo prej našel novega partnerja, kdo se bolj zabava ter kdo je najel večjo in dražjo jahto.Rodrigueza, ki je od Lopezove mlajši šest let, od aprila v javnosti niso pogosto videvali. Njegovi prijatelji so takrat tabloidom zaupali, da potrebuje čas, da si opomore od razhoda, ki je bil zanj, čeprav sporazumen, precej težak. Kot kaže, pa si je športnik hitro opomogel, ko je videl vroče posnetke Bena in Jennifer. V Franciji je tako tudi on najel jahto in nanjo povabil nekaj privlačnih starlet, v družbi katerih je bil videti izredno razposajen, čeprav tisti, ki ga poznajo, pravijo, da je njegov nasmešek vse prej kot vesel in iskren.»Alex in Jen praznujeta rojstna dneva le nekaj dni narazen, ona 24. in on 27. julija, in še pred razhodom sta se dogovorila, da bosta slavje pripravila na jahti ob francoski obali. Takrat je bilo v načrtu seveda skupno praznovanje. Rezervirano sta imela eno jahto, zato se mi zdi nenavadno, da je A-Rod vztrajal pri prvotnem načrtu in najel svojo. Morda je mislil, da se bosta po naključju srečala in bo Jen, ko ga bo videla, spoznala, da je naredila napako, da ga pravzaprav ljubi in želi biti z njim, a vsem nam je jasno, da se to ne bo zgodilo,« je ameriškemu tabloidu te dni dejal vir blizu nekdanjemu vrhunskemu športniku.Medtem so oboževalci na Lopezovi opazili nov ljubek detajl, tanko zlato verižico, ki jo krasijo tri črke – B, E in N. Ali ji jo je za rojstni dan podaril njen dragi, da bi ga imela vedno blizu srca, ni znano, so pa Jennifer s prijateljicami pred dnevi opazili med nakupovanjem po Monte Carlu, kjer so obiskale kar nekaj zlatarn in drugih prestižnih trgovin, ki jih tam seveda ne manjka.