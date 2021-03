Meghan in Harry prvič v TV-intervjuju za več milijonov evrov

Težko pričakovani intervju princa Harryja in Meghan Markle na televiziji CBS bo 7. marca zvečer. Gre za prvo pojavljanje tega para v takšnem intervjuju po odhodu iz Buckinghamske palače. Pogovor z Oprah Winfrey bo trajal dve uri, pojavila pa so se namigovanja, da naj bi par za intervju prejel od 5,8 do 7,5 milijona evrov. Izsek intervjuja je bil že predvajan, v njem pa Meghan pove, da je zdaj osvobojena, ker lahko končno spet govori. Pred tem namreč ni smela govoriti v svojem imenu in je enkrat prej podoben intervju že zavrnila. Njun predstavnik za odnose z javnostjo je sicer dejal, da za intervju nista prejela plačila.



Januarja 2020 sta Harry in Meghan naznanila na instagramu, da ne bosta več člana kraljeve družine, in se preselila v ZDA, kjer zdaj živita. Tako jima zdaj ni treba opravljati niti kraljevih obveznosti ali slediti strogim normam in pravilom. Ta izstop so mediji poimenovali kar megxit.

