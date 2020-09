Vroči parčki minulega poletja

Talita in Rocco sta se zbližala med samoizolacijo, nato pa ljubezen še poglobila med potovanjem po Evropi.

Afrika jih je podžgala

Preden se je lady Amelia zaročila v Južni Afriki, je na isti celini svojo drago za roko zaprosil tudi njen bratranec princ William. Zaroka v kenijski divjini je bila menda izjemno romantična, je pozneje povedala Kate. Afrika pa ima posebno mesto tudi v srcu Williamovega brata Harryja, ki se je tam zbližal z Meghan, in prav v Bocvani je izbral diamant za njen zaročni prstan. V deželo sta se po poroki vrnila še večkrat, tako zasebno kot službeno.

O poroki razmišljata tudi Talita von Furstenberg in njen 19-letni fant Rocco Brignone.

V začetku meseca je revija Tatler, ki podrobno spremlja življenje bogatih plemičev, objavila seznam najbolj zaželenih samskih princev, vojvod in grofov, zdaj pa so pod drobnogled vzeli še najbolj vroče parčke tega poletja.Najbrž so jih na to napeljale nedavne fotografije grške princese, ki je končno pokazala svojega dragega, angleškega aristokrata, s katerim trenutno uživa v Grčiji, z njenih fotografij na družabnem omrežju pa je razvidno, da je tudi že spoznal njeno družino, saj je skupaj z njimi praznoval rojstni dan Olympijinega brata. Na seznamu najbolj privlačnih pa seveda ne sme manjkati lady, svetlolasa nečakinja pokojne princese, ki se je pred kratkim zaročila s svojo dolgoletno ljubeznijoDiamantni prstan ji je na roko nataknil v Južni Afriki, kjer je Amelia odrasla. Že dve leti je v zvezi s svetlolaso lepotico srečen tudi, vnuk princeseje spoznal na univerzi in menda sta se v trenutku ujela, prvo skupno fotografijo pa je Arthur, ki je 23. v vrsti za britanski prestol, objavil septembra 2018, od takrat sta mladca menda tudi uradno par. Čeprav sta se dobivala že nekaj let, pa sta menda prav letošnje poletje uradno postala par, sestrična grške princese Olympie, inOba živita v Združenih državah Amerike, a sta se letos odločila, da počitnice preživita v Evropi. Čeprav je Rocco star komaj 19 let, Talita pa je dve leti starejša, menda že razmišljata o poroki, da sta se tako hitro zelo zbližala, pa je menda kriva samoizolacija. »Preživela sva jo skupaj in sprva je bilo težko, saj še nikoli nisva bila toliko časa skupaj. Hkrati sva se zelo zbližala in začela razmišljati o skupni prihodnosti,« je dejala Talita.