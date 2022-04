Vročekrvni Flash ji je s stolom razbil glavo

Razburkani valovi, ki jih je s svojim neprimernim vedenjem na Havajih sprožil hollywoodski igralec Ezra Miller, se še niso pomirili, ko je vročekrvni zvezdnik spet pokazal svojo divjo plat, tokrat precej bolj nasilno kot v vseh prejšnjih incidentih, zaradi katere se je zameril domačinom havajskega Velikega otoka. Minuli mesec in še na začetku tekočega je razburjal s pričkanjem z neznanci, postopanjem pred restavracijo, s čimer je blokiral vhod, in, najhuje, s tem ko se je v karaoke baru brez kakršnega koli očitnega razloga spravil na nekaj obiskovalcev, a nobeni tarči njegovega besa doslej ni bilo hujšega. Do zdaj, ko je v trenutku slepe razjarjenosti vrgel stol in zadel žensko, ki lahko v dokaz srečanja z očitno neuravnovešenim zvezdnikom pokaže centimeter in pol globoko odprto rano na glavi.

Aretacija

Igralca, ki je v Ligi pravičnih upodobil stripovskega superjunaka Flasha, ne vabite na večerna druženja. Oziroma, če ga že dodate na seznam povabljenih, ga nikakor ne prosite, naj odide, češ da je zabave konec. Tega so se naučili na Havajih, kjer je Ezri počilo prav zaradi tega, ker so mu okoli prve jutranje ure dejali, da je napočil čas slovesa. To je bilo namreč vse, kar je bilo treba, da je igralec eksplodiral in v navalu besa zalučal stol. Najsi je v koga meril ali ne, zadel je neimenovano žensko in ji pustil zevajočo rano. Poškodovanka je zdravniško oskrbo sicer zavrnila, a za nasilje bo Miller vseeno moral odgovarjati. Zgolj kakšnih 20 minut po incidentu ga je policija že aretirala, na križišču, kjer se je ustavil pri prometnem znaku. In čeprav je bil v priporu le pičlih nekaj ur, je policijska preiskava v teku, Millerja pa zaradi napada čaka zagovor na sodišču.

Organi pregona bodo še povedali svoje in mu dodelili kazen, a zvezdnik je za svoje nepredvidljivo, k nasilju nagnjeno vedenje že začel plačevati. V luči pritožb, ki so v zadnjih tednih letele na težavnega igralca, so se namreč že srečali predstavniki studia Warner Bros in stripovskega giganta DC ter ga črtali iz promocijskih nastopov, povezanih s prihajajočim filmom Flash, v katerem je prevzel glavno vlogo. Vprašljiva so tudi vsa preostala sodelovanja z igralcem, ki je – tako je zdaj privrelo na plan – tudi med snemanjem Flasha na prizorišču doživljal živčne zlome in nasilne izbruhe.