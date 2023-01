Vroče, spoznajte eno najlepših poročevalk na svetu (FOTO)

Ameriška poročevalka Aileen Hnatiuk je zažgala družabna omrežja. Poroča s tekem moštva NFL New Orleans Saints, navijači pa so ponoreli za njo, potem ko so jo opazili na prenosu ene od tekem. Atraktivna dama velja za eno najlepših novinark na svetu in oboževalci si jo želijo še več na televiziji, ne glede na to, kdo igra.

Lepa Američanka je stara 27 let, visoka je 178 centimetrov, a o njej ni znanega veliko več, oboževalci jo v komentarjih na družabnih omrežjih označujejo za »idealno«.

Rodila se je na Floridi in dela za NBC v Louisiani ter ima svoj podkast, ki je dosegel veliko popularnost – imenuje se The Double-A.

Mlada novinarka je v samo enem večeru pridobila 40.000 sledilcev na družabnih omrežjih, številka pa raste iz minute v minuto.